Publicada em 26/09/2025 às 08h00
RONDÔNIA
1943 – Comércio e repartições públicas fechados, para receber a comitiva do general Amaro Bittencourt em inspeção da ferrovia Madeira-Mamoré.
1950 – Sob a liderança do presidente da Associação dos Seringalistas do Guaporé, Otávio Reis, leva à reunião, em Belém, com o Banco de Crédito da Amazônia, várias dos produtores de borracha.
1957 – O governador Jayme Araújo dá por iniciada a construção do porto de Porto Velho.
1967 – Para o prefeito Moacyr Assumpção (PVh) a campanha contra ele, feita pelo jornal “O Guaporé”, é devido à apuração de desvios encontrados na prefeitura envolvendo ex-diretores.
1979 – Policiais aprontam uma tremenda confusão em Cacoal. Prenderam uma menina de 12 anos que denunciou o assassinato o próprio pai, sua mãe e 2 parentes, mas não prendem quem cometeu o crime.
1987 – A Comissão Pró-reativação da Ferrovia Madeira-Mamoré quer que o governador Jerônimo Santana assuma a liderança do projeto.
1988 – Com muita fiscalização na estrada, e na cachoeira, o Lions realiza neste domingo o XVII Campeonato de Pesca no Teotônio.
HOJE É
Dia Nacional dos Surdos. Dia dos Primos. Dia Nacional do Deficiente Auditivo, Dia Interamericano das Relações Públicas. Dia Internacional para Eliminação Total das Armas Nucleares.
Católicos celebram Santos Cosme e Damião, Sã Senador, São Nilo – o Jovem,
BRASIL
1857 – Fundado o Ines, Instituto Nacional de Educação de Surdos, pelo imperador D. Pedro II. 2000 – Morre Baden Powel - n. 1937 (Samba em prelúdio, Insônia etc).
MUNDO
1493 - A bula Dudum siquidem ("pouco tempo atrás"), do Papa Alexandre VI, dá aos reis espanhóis terras além mar e antecede o Tratado de Tordesilhas. 1905 — Albert Einstein publica o 3º do Annus Mirabilis ("ano miraculoso”), introduzindo a teoria da relatividade especial.
FOTO DO DIA
A IGREJA LONGE DEMAIS
Construída na década de 1920, por iniciativa do casal nordestino Maria Alves de Andrade e Antônio Moreira de Andrade, a capela de São Francisco de Assis (atualmente) é uma comunidade da catedral do Sagrado Coração de Jesus.
Algumas histórias. 1 - Localizada fora da zona urbana da pequena vila, era difícil até conseguir padre para celebrar, e para os fiéis chegarem.
2 - Um padre teria levado a imagem do padroeiro para a catedral do Sagrado Coração de Jesus, mas no outro dia ela estava de volta ao pequeno altar da capelinha.
3 - Vítor Hugo, em “Desbravadores”: na década de 1930 o culto ao santo crescia, e a procissão de São Francisco de Assis (4.10) tinha muitas adesões.
E continua: “Na procissão apareceram “extravagâncias”, uma negra com uma lata d'água na cabeça, dando a quem tivesse sede, e 2 homens com grandes pedras na cabeça e com as calças arregaçadas até o joelho”.
Desde o dia 13 de outubro de 2023 a capela foi fechada para reforma. A imagem de São Francisco está na Catedral.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!