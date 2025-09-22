Publicada em 22/09/2025 às 08h00
RONDÔNIA
1918 – O ganhador do sorteio “Um prêmio de natal”, promovido pelo jornal “Alto Madeira”, vai receber uma viagem na 1ª classe de um dos barcos da “Amazon River” no trecho Porto Velho/Manaus/Porto Velho. O sorteio será dia 25 de dezembro.
1940 – Criado em Guajará-Mirim o Fronteira Futebol Clube, presidido pelo coronel Paulo da Cruz Saldanha.
1948 – O Ministério da Educação autorizou recursos para construir 15 escolas rurais, um grupo escolar em Guajará-Mirim e, em Porto velho, um grupo e a Escola Normal.
1967 – O topógrafo Luiz Miranda, contratado pela Prefeitura, está demarcando a área do futuro cemitério municipal, na zona sul da capital, em área de 20 hectares.
1983 – Devido ao congestionamento, 3 mil ligações não foram completadas, em Rondônia, nas 20 horas da campanha solidária “Nordeste Urgente”.
1984 – Mesmo sem qualquer estrutura de apoio ao turista, o trem da Madeira-Mamoré vai funcionar neste domingo na viagem de Porto Velho a Santo Antônio.
1984 – Dois anúncios do presidente do TJ desembargador Cezar Montenegro: o plantão no período da tarde, e as provas para juiz de direito em outubro.
HOJE É
Dia Nacional do Atleta Paralímpico. Dia Mundial sem Carro. Dia da Juventude do Brasil. Dia do Contador. Dia da Defesa da Fauna.
Católicos celebram Santa Emérita, Santa Basila, São Mauricio, Santos Focas, Santino e Emerano – mártires.
BRASIL
1959 – Lei assinada pelo presidente Juscelino Kubitschek promove, postumamente, Alberto Santos Dumont (1873/1933) a Marechal do Ar. 1988 – A Assembleia Constituinte aprova o texto definitivo da nova Constituição brasileira.
MUNDO
1866 — Guerra do Paraguai (1864/1870): A Batalha de Curupaiti é a única vitória significativa do Paraguai. 1888 — Publicada a 1ª edição da National Geographic Magazine. 1958 – Nasce Andrea Bocelli, tenor e compositor italiano.
FOTO DO DIA
STO. ANTÔNIO, A MAIS ANTIGA IGREJA
A primeira igreja católica (*) em Porto Velho é a de santo Antônio de Pádua, na extinta cidade de Santo Antônio, cuja missa de inauguração foi em 1913.
Mas sua construção inicia em 1909, conforme registra o jornal “O Humaythaense”, quando foi marcada a área da futura igreja, que quando a cidade foi esvaziada ficou praticamente abandonada.
Na década de 1970 um grupo de fiéis iniciou um movimento para a recuperação da igreja, àquela altura um dos poucos testemunhos de que ali funcionou a primeira cidade do que hoje é Rondônia.
Em 2013 a empresa construtora da hidrelétrica de Santo Antônio, após mais de seis meses de obras, anunciou que a revitalização da igreja estava feita, além de uma área de circulação de pedestres e estacionamento de veículos.
Atualmente a capela de Santo Antônio de Pádua, que faz parte da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, tem missas todos os domingos, às 10 horas.
(*) A questão da primeira igreja é um dos temas do historiador Antonio Candido no livro “Enganos da Nossa História”.
