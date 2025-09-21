Publicada em 21/09/2025 às 09h40
RONDÔNIA
1913 – Inaugurada no (então) município de Santo Antônio – MT, a igreja de Santo Antônio de Pádua, a partir de 1945 o primeiro templo religioso de Porto Velho.
1919 – Porto Velho terá curso de música, a ser aplicado pelo maestro Raul Andrade, também maestro da banda municipal.
1943 – O Território do Guaporé é constituído com 4 municípios: Guajará-Mirim, Porto Velho, Lábrea (retorna ao Amazonas em 1944), Santo Antônio (em 1945 extinto e incorporado como bairro a Porto Velho).
1981 – Partidos já se organizam para lançar candidatos a governador ano que vem, se o Território passar a Estado, conforme previsto.
1982 – Pilotos que atuam no aeroclube de Porto Velho denunciam não terem qualquer direito trabalhista, e em caso de acidente as famílias ficam desamparadas.
1982 – Apesar dos apelos de membros do PDS, o ex-governador Humberto Guedes confirmou sua desfiliação do partido.
1985 – Morre menina de 13 anos, mordida por um cão em Porto Velho, vítima de hidrofobia, o 1º caso em Rondônia desde 1980.
HOJE É
Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Dia da Árvore. Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer. Dia Internacional da Paz. Dia do Fazendeiro.
BRASIL
1915 – Dirigido por Antonio Leal, estreia o filme “A Moreninha”, sem som e baseado na obra “A Moreninha”, de Joaquim Manuel de Macedo (1820/1882).
1963 — Em Londrina (PR) é inaugurada a TV Coroados, a 1ª emissora de TV do interior do Brasil.
MUNDO
1893 — Pela primeira vez chega ao mercado um automóvel movido a gasolina.
2013 — Militantes islâmicos da Al-Shabaab matam dezenas de pessoa num shopping no Quênia.
FOTO DO DIA
O FIM DA CIDADE DE STO ANTÔNIO
Ainda em 1907 a empresa construtora da ferrovia Madeira-Mamoré instalou sua estrutura no ponto inicial da obra, em Santo Antônio do Rio Madeira (MT), mas no mesmo ano buscou um lugar onde navios de maior porte pudessem atracar.
Foi ali, um lugar que permitia a atracação melhor e sem pedras, que a empresa montou seu canteiro de obra, 7 KM a jusante de Santo Antônio local que, pelo contrato era o ponto inicial – o final continuou sendo Guajará-Mirim.
O novo local pertencia ao Amazonas e ali surgiu a vila de Porto Velho, com dois braços: da margem do Rio Madeira até a Av. Presidente Dutra era a “Porto Velho dos Ingleses”. Daí em diante era a “Porto Velho dos Brasileiros”.
A partir daí começa o esvaziamento de Santo Antônio que em 1912 passou a ser município, o que não travou a migração para Porto Velho, dos comerciantes e outros serviços.
Em 1943 Santo Antônio passa a ser município do Território do Guaporé e em 1945 é tornado um bairro de Porto Velho.
Sobre Santo Antônio consulte “A cidade que não existe mais”, de Júlio Olivar
Comentários
Seja o primeiro a comentar!