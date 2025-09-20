Publicada em 20/09/2025 às 08h10
RONDÔNIA
1925 – Para inaugurar seu Stadium em outubro, o Ypiranga convidou o Nacional, campeão amazonense, para dois jogos em Porto Velho.
1940 – Decreto do interventor Álvaro Maia (AM) determina: para tomar posse em cargo, estadual ou municipal, a pessoa deve saber cantar o Hino Nacional.
1955 – Na Câmara Federal o projeto que concede CR$ 8 milhões para recuperação da linha telegráfica Cuiabá/Porto Velho.
1967 – A Amazônia, em mais 1 ano e meio terá telefones falando com o mundo, e uma emissora de rádio que reduza influência estrangeira na região.
1983 – A disputa no PDS dos grupos pró e contra o governador Jorge Teixeira, só prejudica Rondônia”, diz o deputado Osvaldo Piana, vice-presidente do partido
1984 – O presidente da Eletronorte, Miguel Rodrigues Nunes, garante que não faltará dinheiro para concluir a hidrelétrica de Samuel.
1990 – Seminário coordenado pela Fiero/Fecomércio, discute em Porto Velho o projeto “A Saída do Brasil para o Pacífico”.
HOJE É
Dia do Baterista. Dia do Engenheiro Químico. Revolução Farroupilha. Dia Internacional da Limpeza de Praia.
Católicos celebram Santo Eustáquio, Santos André Kim Taegon e Paulo Chong e companheiros mártires na Coreia,
BRASIL
1898 – Santos Dumont realiza primeiro voo de um balão com propulsão própria. 1897 – Nasce Humberto de Alencar Castelo Branco (m. 1967), 1º presidente pós-1964.
MUNDO
2005 – Morre Simon Wiesenthal (n. 1908), judeu, liderou as prisões de mais de mil criminosos nazistas. 1276 — O português Pedro Julião (1215/1277) único luso eleito papa, adotando nome João XXI. 1946 — Adiado devido à II Guerra Mundial, é realizado o I festival de Cinema de Cannes.
FOTO DO DIA
VIA PACÍFICO
Em agosto de 1992, uma comitiva liderada pelos presidentes da Fiero Miguel de Souza e da Fecomércio Luiz Tourinho, colocou em prática uma das propostas do Seminário ““A Saída do Brasil para o Pacífico”, realizada em 1990 em Porto Velho.
O encontro de 1990, teve mais de 100 representantes dos setores privado e público, do Brasil e do Peru, decidiu cobrar ao presidente Fernando Collor a promessa de campanha, de abrir o caminho para a produção regional rumo ao mercado oriental.
Para Luiz Tourinho (FOTO), seria “a verdadeira integração da Amazônia Ocidental, especialmente do Acre e Rondônia” acabando com o isolamento secular da região e beneficiando todo o país.
No seminário de 1990, o DNER (hoje Dnitt) apresentou duas propostas para fazer um corredor de exportação/importação do Brasil à costa do Pacífico, e dali ao mercado oriental, uma via Cáceres (MT), e outra via Porto Velho e Rio Branco.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!