Publicada em 15/09/2025 às 08h00
RONDÔNIA
1922 – A Loja Maçônica “União e Perseverança” (PVH) comemora o centenário do “Grande Oriente e Supremo Conselho da Ordem Maçônica no Brasil”.
1938 - “Jogo Internacional de Futebol”, pela 1ª vez o único jornal de Porto Velho, o “Alto Madeira”, noticia a Copa do Mundo: Brasil 2x1 Checoslováquia.
1949 – O bispo dom João Batista Costa (PVh), doa ao Rotary Clube a área para construir o Dispensário para Tuberculosos.
1949 – Anunciada, pelo governador Araújo Lima, a inauguração do Porto Velho Hotel ainda este ano.
1953 – O governador Jesus Burlamaqui Hosana inaugura a estação de passageiros do Aeroclube (PVh) e o novo quartel da Guarda Territorial.
1963 – Milhares de pessoas se despedem dos jornalistas Vinícius Danin e Milton Alves, que vão pela BR-29, de lambreta, a Brasília, pedir ao presidente João Goulart verbas para concluir a obra.
1984 – Lei, assinada pelo prefeito Sebastião Valladares, determina que assessorias de imprensa nos órgãos municipais devem ser ocupadas por jornalistas.
1987 – O jornalista João Tavares denuncia: cabos eleitorais usam as associações de bairros e órgãos de assistência social para propaganda eleitoral.
HOJE É
Dia Internacional da Democracia. Dia do Cliente. Dia Nacional do Musicoterapeuta. Dia Mundial de Conscientização sobre Linfomas. Dia Internacional do Ponto.
Católicos celebram Nossa Senhora das Dores, Santa Catarina de Gênova, São Nicomedes,
BRASIL
1944 - Força Expedicionária Brasileira, sob o comando do Marechal Mascarenhas de Morais, parte para a guerra na Itália. 1903 – Fundação do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense.
MUNDO
1835 - Charles Darwin, a bordo do HMS Beagle, chega às Ilhas Galápagos. 1995 – Realizada na China a 1ª Conferência Mundial da Mulher. 2015 – Descoberta a maior cadeia de vulcões continentais do mundo, na Austrália.
FOTO DO DIA
QUANDO A NOITE ERA CRIANÇA
Cláudio Feitosa (*) em várias de suas crônicas conta que na Porto Velho boêmia das décadas de1950 a 1970 a boemia girava em locais como “Anita”, “Tambaqui de Ouro”, “Mãe Preta”, “Tartaruga”, “Maria Eunice”.
Aquele foi o auge do Bancrevea Clube (atual colégio Classe A, centro), onde “mulher mal falada” não entrava, mas muitos sócios, terminadas as festas, deixavam esposas e namoradas em casa e aí a noite era criança.
O rumo eram “Danúbio Azul Bailante Club”, o “Alumínio” e a maioria ia direto para o “Taba do Cacique” e emendavam indo para as casas das “madames” era só uma “esticada”.
O jornalista Euro Tourinho e o historiador Esron Menezes contavam muitos causos, como na época do garimpo de cassiterita, quando os garimpeiros chegavam com sacos de dinheiro e patrocinavam tudo.
“Bamburrados”, eram os financiadores da despesa da noitada, incluindo mulheres bebidas, jantar, mas com uma condição: portas fechadas, ninguém entrava nem saía, até o fim do dinheiro.
(*) Autor dos livros “Camarão Verde” e “Gente da Gente”, autor do hino da cidade de Porto Velho
Comentários
Seja o primeiro a comentar!