Publicada em 14/09/2025 às 09h40
RONDÔNIA
1919 –Sede do município do mesmo nome desde 1914, Porto Velho permaneceu como vila só passando à condição de cidade 5 anos depois.
1925 – O casal Antônio Moreira de Andrade e Maria Alves de Andrade, pedem “óbolos” para construir uma capela dedicada a São Francisco de Assis, na Rua Campos Sales.
1941 – Escolhidos por sorteio, dezenas de jovens de Porto Velho seguem para Manaus onde serão incorporados ao 27º BC.
1981 – A Justiça decidirá sobre a proposta feita pelo Incra, com relação às 140 famílias instaladas em área do pecuarista Antonio Leite de Oliveira.
1982 – Com 2 cargos de juiz, o presidente João Figueiredo assinou a lei 7.030, criando a seção judiciária da Justiça Federal em Ro.
1990 – “Para que Extrema continue rondoniense, só falta o governo federal cumprir a Constituição”, diz o governador (RO) Jerônimo Santana.
HOJE É
Dia Nacional do Frevo. Dia Latino-Americano e Caribenho da Imagem da Mulher nos Meios de Comunicação.
Católicos celebram Festa da Exaltação da Santa Cruz, Santo Alberto - patriarca de Jerusalém,
BRASIL
1844 — O Brasil reconhece a independência do Paraguai.
MUNDO
1998 — João Paulo II (1920/2005) publica a encíclica “Fides et Ratio” - A fé e a razão. 1321 — Morre Dante Alighieri (n. 1.285), autor de “A divina Comédia”.
FOTO DO DIA
ARGH!!!
O “neojornalismo” trouxe para a “arena da notícia” um personagem que, quem é do meu tempo, era detestável, e que continua, em meu entendimento, assim, o “achista”, o cara, travestido de repórter, emplaca na pergunta coisa do tipo “...eu acho que...”
Outro dia, numa emissora de rádio o entrevistador perguntou “O que você acha disso...”. Ele se zangou quando eu disse que não estava procurando nada.
Com certeza muitos dos pais dos “neojornalistas” nem eram nascidos quando comecei, e os mais antigos ensinavam: “Os verbos achar e opinar, no caso de induzir opiniões, não estão no nosso vocabulário”.
Teve também o entrevistador que limita o espaço: “Fale um pouquinho sobre...”. Aí pergunto: “Qual o tamanho do “pouquinho?” (tem até uma piada antiga e bem amoral que não cabe aqui”.
Tem mais: a repórter de uma TV, há uns meses, veio me entrevistar e na hora, depois de dizer que desde a faculdade queria me conhecer etc, virou para meu lado e: “Eu nem sei o que vou perguntar”.
Respondi:
“Eu também não”.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!