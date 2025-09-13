Publicada em 13/09/2025 às 08h10
RONDÔNIA
1917 – De Manaus, o prefeito Joaquim Tanajura manda telegrama informando que o governador Pedro Alcântara Bacelar assinou a lei elevando Porto Velho à condição de Comarca.
1948 – Joaquim de Araújo Lima, autor da letra do poema “Céus do Guaporé”, depois hino oficial do Estado, torna-se o primeiro civil a governar o Território do Guaporé.
1967 – Assinado em Brasília o contrato para construção de todas as pontes da BR-364, no valor de 5 milhões de cruzeiros novos.
1982 – A abertura da Copa do Mundo será também a 1ª vez que todas as cidades rondonienses receberão o sinal da TV. Desde 1978 só Porto Velho e poucas outras já recebem o sinal.
1984 – O reitor Euro Tourinho Filho, confirma a 1ª eleição para a reitoria, “um marco da democracia na nossa universidade”.
1986 – O corte de CZ$ 200 milhões do Polonoeste para Rondônia foi devido à desatenção do governo estadual com o meio ambiente, conforme o deputado estadual Cloter Mota.
1990 – Com apenas 14 votos a favor – eram necessários 16, a Assembleia Legislativa arquiva o processo que propunha cassar o governador Jerônimo Santana.
HOJE É DIA
Dia Mundial do Agrônomo. Dia Nacional da Cachaça. Dia Mundial da Sepse. Dia Nacional de Luta dos Acidentados por Fontes Radioativas.
Católicos celebram a 5ª Aparição de Nossa Senhora de Fátima, São João Crisóstomo, São Maurílio de Angers,
BRASIL
1943 – Pelo Decreto-lei 5.812/43, o presidente Getúlio Vargas cria os Territórios Federais do Amapá, do Rio Branco (depois Roraima), do Guaporé (Rondônia), Ponta Porã e Iguassú – os 2 últimos extintos a seguir.
MUNDO
1956 – Apresentado o “IBM 305 RAMAC”, 1º computador comercial a usar o armazenamento em disco. 1941 — Karl Fritzsch, experimenta o Zyklon B em ´risioneiros no campo de concentração Auschwitz. 1993 - Israel e Palestinos firmam novo acordo de paz, em Oslo, abrindo caminho para a retirada israelense de partes de Gaza.
FOTO DO DIA
PORTO VELHO E TERRITÓRIO
Uma cidade, um Território que se fez Estado, com duas histórias semelhantes, mesmo com datas diferentes. Já a cidade continua no limbo, sem saber quem criou, quando criou e quem a batizou.
Em 2007 várias pessoas se reuniram, pelo que me disseram, a pedido do prefeito Roberto Sobrinho, para propor a programação do 1º centenário da cidade de Porto Velho, mas tudo foi desconsiderado.
Sobre Porto Velho começar em 1907 a pág 155 do livro “Achegas para a história de Porto Velho” cita: os construtores da EFMM autorizaram que um barbadiano instalasse um comércio numa barraca coberta de palha.
Então, se já tínhamos um comércio, por que não considerar a data de 1907?
E o nome de Porto Velho? A resposta talvez esteja nos “jornais de bordo” feitos por comandantes de embarcações que demandavam Santo Antônio, encontráveis, talvez ainda, em algumas bibliotecas de Manaus.
Antes que eu esqueça, há 82 anos o presidente Getúlio Vargas criou o Território Federal do Guaporé, que tem dia, mês, ano de criação e até nome do criador.
F. Navio atracado em Santo Antônio (Acervo Aleks Palitot)
Comentários
Seja o primeiro a comentar!