Publicada em 08/09/2025 às 08h00
RONDÔNIA
1948 – Na 3ª Cia de Fronteira (PVh) denúncias de abusos contra índios e sitiantes, cometidos pelo capitão EB Gerson Oliveira, nas buscas de seu irmão, o Tenente Fernando, desaparecido na selva em 1945.
1948 – Na região Norte só os territórios do Acre e Guaporé tiveram saldo positivo financeiro em 1946. O maior déficit foi do Pará: CR$ 238 milhões.
1976 – Dirigida pelo jornalista João Vilhena a TV-Ji-Paraná entra em fase de experiência. Seria oficialmente inaugurada em 1977.
1981 – O servidor Deraldo da Silva Lira recebe do ministro do Interior Mário Andreazza uma medalha por completar 50 anos de serviço ativo.
1988 – Na rede estadual só um colégio continua com aulas é o “Carmela Dutra”, devido a um acordo da Associação de Pais com os professores, conforme a diretora Walquíria Scheidt. Os demais estão em greve.
1990 – A BR-429 é a nova rota do tráfico de cocaína para o Brasil, denunciou à CNBB o bispo D. Geraldo Verdier, de Guajará-Mirim.
HOJE É
Dia Mundial da Alfabetização (ONU). Dia Nacional de Luta por Medicamento.
Católicos e anglicanos festejam Nossa Senhora da Natividade (ou Natividade da Virgem Maria. Só Católicos: São Sérgio I, São Tomás de Vilanova,
BRASIL
1612 – Fundada a cidade de São Luís, capital do Maranhão.
1793 — Primeiro Círio de Nossa Senhora de Nazaré (Belém/Pará).
1909 — Assinado o Tratado do Rio de Janeiro (Brasil e Peru) relativo às terras do Acre.
1961 — Toma posse o primeiro ministro Tancredo Neves, iniciando o parlamentarismo no Brasil República, que durou até 1963.
MUNDO
2022 — Carlos, Príncipe de Gales torna-se rei do Reino Unido, após a morte de sua mãe, Elizabeth II, que reinou 70 anos.
FOTO DO DIA
1964 -DUAS MULHERES NA LUTA
Duas mulheres cujos maridos, o governador Alvarenga Mafra e o prefeito (PVh) Raphael Jaime Castiel, foram presos em 1964 e (elas) tiveram de assumir as direções das famílias e lutar pela liberdade dos dois.
Sobre a prisão de seu esposo a professora Marise Castiel contou alguns fatos (*) detalhando o que foi, para sua família e outras pessoas, aquele abril de 1964.
Com o marido preso, Marise denunciou ao comandante da 8ª região militar, em Belém, o clima de terror que se instaurara na cidade.
Dias depois o capitão Anachreonte, autointitulado “agente da revolução” a puniu com 15 dias de suspensão. “Foram meses muito duros e de humilhação”.
Em várias entrevistas a professora Marise Castiel lembrou: “Tivemos de fazer economia em casa, as filhas foram trabalhar e, com o pai recluso na Guarda Territorial, onde só comiam se a fam[ilia levasset[tínhamos de levar comida para ele e quem estava lá só comia se a família levasse”.
(*) Ver livro “Professora Marise Castiel e Rondônia, Educação, Cultura, Política”, da acadêmica Sandra Castiel
(Continua amanhã)
Comentários
Seja o primeiro a comentar!