RONDÔNIA
1922 – O centenário da Independência teve várias cerimônias em Porto Velho, Guajará-Mirim e Santo Antônio, .cidades que depois comporiam Rondônia
1922 – A adolescente Labib Aiéch (depois senhora Labib Bártolo) lê um poema na inauguração do obelisco, em homenagem à Independência. A 1ª mulher local a participar com destaque de um ato solene.
1940 – Inaugurada a Vila Operária, perto da estação ferroviária de Porto Velho.
1955 – A grande atração do desfile da Independência foi o atleta José Pereira de Farias, que representou o Território em duas edições da corrida de São Silvestre (SP)
1977 – Em fase experimental a Rádio Alvorada (Vila Rondônia) faz sua 1ª transmissão externa ao vivo, o desfile da Independência.
1985 – O secretário de Fazenda do Estado, Hamilton Silva, anunciaque o projeto orçamentário de 1986: Dois trilhões de cruzeiros.
HOJE É
Ducentésimo segundo ano da Independência do Brasil.
Católicos celebram Santa Regina de Alésia,
BRASIL
1822 - Proclamação da Independência. 1880 — Joaquim Nabuco, André Rebouças e outros abolicionistas fundam a Sociedade Brasileira Contra a Escravidão. 1922 – Roquete Pinto inaugura a Rádio Sociedade (atual Rádio MEC).
MUNDO
1921 — Em Dublin, Irlanda, é criada a Legião de Maria, a maior organização apostólica de leigos da Igreja Católica. 1923 — É formada a Organização Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL).
FOTO DO DIA
O PADRE PREFEITO
Há alguns anos atuando no Rio Madeira, tendo como base a cidade de Humaitá (AM), o padre Dr. Raimundo Oliveira foi superintendente (prefeito) eleito de Porto Velho, o único religioso nessa função.
Eleito pelo Partido Republicano, sua administração teve problemas sérios com a Madeira-Mamoré, que cortou o fornecimento de água e luz, e ainda com a população (“Retalhos para a História de Rondônia”), de Esron Menezes).
Coincidiu a administração do padre Raimundo Oliveira com a comemoração do primeiro centenário da Independência, quando foi construído o obelisco comemorativo (ainda existente na praça em frente ao Mercado Cultural.
Na ocasião pela primeira vez uma mulher usou da palavra num evento público, quando a adolescente Labib Aiéch declamou um poema comemorativo ao Sete de Setembro.
O centenário também foi comemorado nas cidades de Guajará-Mirim e Santo Antônio, ambas de Mato Grosso, sendo que em Sto. Antônio foi colocada uma placa com nomes de todas as autoridades.
Obelisco da Independência - ao fundo, construído na década de 1950, o palácio "Presidente Vargas".
