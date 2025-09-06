Publicada em 06/09/2025 às 08h10
RONDÔNIA
1867 – Conduzido por um navio desde o Rio de Janeiro, chega a Manaus o decreto nº 3.749 (7/12/1866) que abre à navegação estrangeira os rios Amazonas, Tocantins, Tapajós, Madeira, Negro e S. Francisco.
1917 – A Assembleia Legislativa do Amazonas autoriza a prefeitura de Porto Velho a buscar empréstimo de 300 contos de réis junto à rede bancária, para obras na cidade.
1925 – A prefeitura de Porto Velho comunica que o prazo de pagamento da 2ª parcela do Imposto Predial acaba dia 30.
1967 – Circula o 1º número do jornal “O Combatente”, tendo como diretor o gráfico José Ferreira da Costa e como editor o jornalista Inácio Mendes.
1983 – Escolhidos o hino, o brasão e a bandeira de Porto Velho: os dois primeiros de autoria do poeta e escritor Cláudio Feitosa, e o hino do poeta e escritor Antônio Cândido.
1983 – Regida pelo sargento Samuel, a banda de música da Polícia Militar faz retreta na praça “Rondon”, o que não acontecia desde a década de 1950, quando ainda era Guarda Territorial.
1990 – A Câmara Municipal derruba o veto do prefeito Chiquilito Erse ao projeto do vereador Valter Canuto, isentando de tributos agricultores que abastecem as feiras de Porto Velho.
HOJE É
Dia da Oficialização da Letra do Hino Nacional. Dia Nacional do Alfaiate. Dia Internacional da Ação pela Igualdade da Mulher. Dia do Sexo Seguro.
Católicos celebram São Zacarias – Profeta, São Onesíforo, São Liberato de Loro,
BRASIL
2018 – Candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro é esfaqueado durante comício de campanha, por um “lobo solitário”.
1913 – Nasce Leônidas da Silva (m. 2004), “pai” da bicicleta no futebol.
MUNDO
1860 – Nasce Jane Addams (m. 1935). Pacifista, em 1931 recebeu o Nobel da Paz.
1997 — 2,5 bilhões de pessoas assistem ao funeral da princesa Diana (n. 1961)
FOTO DO DIA
INÁCIO MENDES
Em 1957, por ordem do general Jaime Araújo dos Santos, governador do Território, mandou Inácio Mendes, jornalista e editor do jornal “Combatente”, entre outras acusações a de não ter o registro de jornalista.
A exigência do governador foi exagerada, até porque àquela altura nem a Universidade Federal do Pará, a mais antiga da Amazônia foi fundada em 1957, e o curso de Jornalismo só em 1976.
Inácio chegou a Porto Velho em 1950. Em 1964, disse o jornalista Euro Tourinho, foi preso porque publicou uma reportagem acusando o capitão Anachreonte (o interventor) de ser “viado”.
Entre entradas e saídas da prisão, no total Inácio Mendes foi preso cinco vezes, numa delas foi levado para o xadrez do 5º BEC. Lá exigiu “prisão especial”, alegando sua condição de jornalista.
O oficial que o prendera mandou colocar – conforme ouvi de várias pessoas, um papel com uma mensagem escrita à mão, “prisão especial”.
Inácio Mendes (foto, de pé, paletó abero) é citado no livro “Brasil nunca mais” como um “perseguido do regime militar.”
