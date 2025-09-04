Publicada em 04/09/2025 às 08h00
RONDÔNIA
1911 – Os trilhos da Madeira-Mamoré chegam a Abunã, a 3ª maior estação da ferrovia – maiores eram Porto Velho e Guajará-Mirim.
1919 – O Grupo Espírita de Porto Velho lança, dia 7, o informativo “A Luz da Verdade”, o primeiro de cunho religioso na cidade.
1947 – Muito elogiado por seu trabalho, o prefeito Carlos Augusto Mendonça deixa a função.
1955 – O Hospital São José, único de Porto Velho, ganha um Centro de Estudos para pesquisas em doenças amazônicas.
1982 – A construtora da hidrelétrica de Samuel, explode os pedrais da região.
1984 – Equipe da Funai tenta acalmar índios “arara” e “gavião” acusados de invadir barracões de colonos e destruir plantações.
1990 – Madeireiros da região de Rolim de Moura e Alta Floresta (RO) são acusados de contratar pistoleiros para matar sertanistas da Funai.
HOJE É
Dia da promulgação da Lei Eusébio de Queirós. Dia do Odontolegista. Dia Mundial do Taekwondo.
Católicos celebram Nossa Senhora da Consolação e Correia, Santa Rosália, São Bonifácio I, São Marino, São Moisés Eremita, Beata Ingrid Elofsdotter.
BRASIL
1850 — D. Pedro II promulgação da Lei Eusébio de Queirós, que proíbe o tráfico negreiro para o Brasil. 1769 – Nasce Tenreiro Aranha (m. 1811), o 1º presidente da Província do Amazonas. 2023 – Um ciclone extratropical na região sul do país mata mais de 40 pessoas.
MUNDO
476 – O fim do Império Romano dá início à Idade Média. 1494 – Portugal ratifica o Tratado de Tordesilhas. 1951 — A 1ª transmissão de TV transcontinental ao vivo é da Conferência Japonesa do Tratado de Paz.
FOTO DO DIA
Localizada no Rio Branco, que desagua no Rio Guaporé a duas horas de Costa Marques (BR), a comunidade de Nova Brema (BOL) se prepara para receber a Festa do Senhor do Divino Espírito Santo de 2026.
A escolha de Nova Brema, uma comunidade ribeirinha com população estimada em 400 pessoas, foi feita no domingo de Pentecostes, no encerramento da caminhada em Cafetal (BOL).
A Festa do Divino no Rio Guaporé inicia na sede da Irmandade do Divino Espírito Santo no domingo de Páscoa (5/4) até o de Pentecostes, (24/5), visitando quase 50 comunidades dos 2 lados da fronteira.
O deslocamento entre todas as comunidades é via fluvial, sendo que a sede (Nova Brema) só vai receber igarité do Divino na semana de 19 a 26 de maio, quando será instalado o grande mastro com a bandeira do Divino.
Mais informações sobre a Festa do Divino do Guaporé pelo whatsapp 69 99314 7953, direcione para o presidente geral da Irmandade
Com cobertura de palha, a igarité do Divino só desatraca do barco quando está a uma hora do próximo local da Festa.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!