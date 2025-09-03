Publicada em 03/09/2025 às 08h00
RONDÔNIA
1925 – Decreto do interventor Alfredo Sá, do Amazonas regulamenta a eleição de Superintendentes (prefeitos) e Intendentes (vereadores).
1942 – Os professores Elmacino Martins, Domingos Alves e Moacyr Paixão, da Faculdade de Direito do Amazonas, vêm a Porto Velho para um Seminário sobre a razão do Brasil declarar guerra à Alemanha.
1950 – A “Coligação Democrática do Guaporé” (PTB, PST, PRP, UDN e PSD) apoia o deputado federal Aluízio Ferreira, candidato à reeleição.
1953 – Porto Velho se despede da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, que ficou em exposição no colégio Auxiliadora e foi levada em visitação às enfermarias do hospital São José.
1967 - Empresários locais pretendem construir na BR-364 um hotel destinado a quem se interesse em conhecer melhor a floresta, onde a alvorada serão urros de onças, comuns na região.
1982 – O reitor Euro Tourinho Filho anuncia que o Conselho Federal de Educação aprovou o Estatuto da Universidade Federal de Rondônia.
1987 – Começa, com mais de 100 inscritos, o I Encontro de Jornalistas de Rondônia, coordenado pelo jornalista Paulo Queiroz, presidente do Sinjor.
HOJE É
Dia Nacional do Biólogo. Dia do Guarda Civil.
Católicos celebram São Gregório Magno,
BRASIL
1759 – Por ordem do Marquês de Pombal os jesuítas são expulsos dos territórios portugueses, incluindo do Brasil. 1989 - O Boeing 737-200, da Varig tem um erro de interpretação da rota ek cai no Xingu: 12 mortos.
MUNDO
1939 – Em solidariedade à Polônia, Inglaterra e França declaram guerra à Alemanha nazista. 1928 – Alexander Fleming (1881/1955) descobre a Penicilina. 2015 – A foto de uma criança síria de 3 anos caído com o rosto na areia, se torna o símbolo da tragédia dos refugiados.
FOTO DO DIA
E A FAZENDA PAU D’ÓLEO?
Recentemente o jornalista Montezuma Cruz perguntou onde anda o inquérito do desaparecimento do tenente EB Fernando, ocorrido em 31 de julho de 1945, nas matas da hidrelétrica de Samuel.
De todos que poderiam responder talvez, e isso é muito difícil que isso possa acontecer, seria o próprio oficial, afora que eu esteja muito enganado, dado ainda como desaparecido.
Coincidentemente ontem, 2 de setembro, em 1948, foram oficialmente encerradas as buscas para achar o oficial, sempre citado como teria sido visto em “n” locais, mas aqui cabe lembrar a obra de Eric Marie Remaque, “Nada de Novo no Front".
Pelo seu lado, o escritor Paulo Saldanha, que a partir da fatos reais conta histórias, tem como personagem principal de seu livro “Um tenente entre os nativos”.
Na obra, Paulo Saldanha , torna o tenente Fernando Oliveira Gomes, no personagem Fernão Gama Olivieri.
Já a Fazenda “Pau d’Óleo”, instalada na década de 1950 no Rio Guaporé, sempre aparece no noticiário, mas sem solução para milhares de búfalos ali deixados.
Até o próximo anúncio.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!