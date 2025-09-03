Por Lúcio Albuquerque
1925 – Decreto do interventor Alfredo Sá, do Amazonas regulamenta a eleição de Superintendentes (prefeitos) e Intendentes (vereadores). 

1942 – Os professores Elmacino Martins, Domingos Alves e Moacyr Paixão, da Faculdade de Direito do Amazonas, vêm a Porto Velho para um Seminário sobre a razão do Brasil declarar guerra à Alemanha.

1950 – A “Coligação Democrática do Guaporé” (PTB, PST, PRP, UDN e PSD) apoia o deputado federal Aluízio Ferreira, candidato à reeleição.

1953 – Porto Velho se despede da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, que ficou em exposição no colégio Auxiliadora e foi levada em visitação às enfermarias do hospital São José.

1967 - Empresários locais pretendem construir na BR-364 um hotel destinado a quem se interesse em conhecer melhor a floresta, onde a alvorada serão urros de onças, comuns na região.

1982 – O reitor Euro Tourinho Filho anuncia que o Conselho Federal de Educação aprovou o Estatuto da Universidade Federal de Rondônia. 

1987 – Começa, com mais de 100 inscritos, o I Encontro de Jornalistas de Rondônia, coordenado pelo jornalista Paulo Queiroz, presidente do Sinjor.

HOJE É
Dia Nacional do Biólogo. Dia do Guarda Civil. 
Católicos celebram São Gregório Magno, 

BRASIL
1759 – Por ordem do Marquês de Pombal os jesuítas são expulsos dos territórios portugueses, incluindo do Brasil. 1989 - O Boeing 737-200, da Varig tem um erro de interpretação da rota ek cai no Xingu: 12 mortos. 

MUNDO
1939 – Em solidariedade à Polônia, Inglaterra e França declaram guerra à Alemanha nazista. 1928 – Alexander Fleming (1881/1955) descobre a Penicilina. 2015 – A foto de uma criança síria de 3 anos  caído com o rosto na areia, se torna o símbolo da tragédia dos refugiados. 

E A FAZENDA PAU D’ÓLEO?

Recentemente o jornalista Montezuma Cruz perguntou onde anda o inquérito do desaparecimento do tenente EB Fernando, ocorrido em 31 de julho de 1945, nas matas da hidrelétrica de Samuel.

De todos que poderiam responder talvez, e isso é muito difícil que isso possa acontecer, seria o próprio oficial, afora que eu esteja muito enganado, dado ainda como desaparecido.

Coincidentemente ontem, 2 de setembro, em 1948, foram oficialmente encerradas as buscas para achar o oficial, sempre citado como teria sido visto em “n” locais, mas aqui cabe lembrar a obra de Eric Marie Remaque, “Nada de Novo no Front".

Pelo seu lado, o escritor Paulo Saldanha, que a partir da fatos reais conta histórias, tem como personagem principal de seu livro “Um tenente entre os nativos”.

Na obra, Paulo Saldanha , torna o tenente Fernando Oliveira Gomes, no personagem Fernão Gama Olivieri.

Já a Fazenda “Pau d’Óleo”, instalada na década de 1950 no Rio Guaporé, sempre aparece no noticiário, mas sem solução para milhares de búfalos ali deixados. 
Até o próximo anúncio.

