Morre aos 75 anos a cantora Angela Ro Ro, ícone da MPB

Publicada em 08/09/2025 às 13h46
A cantora Angela Ro Ro morreu nesta segunda-feira (8), aos 75 anos, após sofrer uma parada cardíaca. Ela estava internada em um hospital no Rio de Janeiro desde julho, onde enfrentava complicações de uma infecção pulmonar grave e havia passado por uma traqueostomia. A informação foi confirmada por Laninha Braga, ex-companheira da artista, e pelo produtor Paulinho Lima ao Jornal O Globo. Com informações da revista Caras.
Nascida Angela Maria Diniz Gonsalves em 5 de dezembro de 1949, Ro Ro se destacou pela voz rouca e pelo estilo autêntico. O apelido, que se transformou em nome artístico, marcou sua trajetória iniciada nos anos 1970, quando conheceu o cineasta Glauber Rocha. Após um período no exterior, retornou ao Brasil e começou a se apresentar em casas noturnas até lançar seu primeiro álbum, em 1979.
Com uma carreira sólida na música brasileira, Angela conquistou uma legião de fãs e ainda comandou o talk-show Escândalo, no Canal Brasil. Seu último álbum, Selvagem, foi lançado em 2017.
Nos últimos anos, a artista enfrentou dificuldades financeiras. Segundo seu advogado, Carlos Eduardo Campista de Lyrio, ela recebia cerca de R$ 800 mensais em direitos autorais de plataformas digitais, sem aposentadoria. “Angela vivia da voz dela, literalmente. Era uma pessoa que recebia pelos shows e, com isso, pagava as contas. Não tinha reservas financeiras, daí a necessidade da ajuda dos fãs”, declarou.
Angela Ro Ro deixa um legado marcante para a MPB, sendo lembrada por sua autenticidade e intensidade artística.
