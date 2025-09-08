Mãe de Virginia reage após Paolla Oliveira dizer que elas têm “valores diferentes”

Publicada em 08/09/2025 às 13h51
A polêmica em torno da sucessão no posto de Rainha de Bateria da Grande Rio, no Carnaval 2026, ganhou novo capítulo após declarações da atriz Paolla Oliveira, de 43 anos. Em entrevista ao videocast Conversa Vai, Conversa Vem, apresentado por Maria Fortuna, Paolla comentou a escolha de Virginia Fonseca, 26, para substituí-la e afirmou que as duas têm “valores diferentes”. Com informações da CNN Brasil.
A declaração não passou despercebida por Margareth Serrão, 59, mãe da influenciadora. Ela curtiu uma publicação no Instagram que criticava o posicionamento da atriz: “Paolla, eu te amo… mas dá uma segurada no ‘valores diferentes’, porque, na idade da Virginia, você tava aprontando todas também e pegando o marido da Thaís Fersoza, que a abandonou na lua de mel”, dizia o post.
Na entrevista, Paolla explicou que a escolha foi decisão da escola e disse não ver espaço para questionamentos: “A Grande Rio tem 30 e poucos anos de história escolhendo e tomando as decisões. Acho que não cabe a gente agora questionar, eles sabem o que estão fazendo”.
A atriz destacou ainda que pretende evitar polêmicas, apesar de reconhecer as diferenças entre ela e a nova rainha. “Vou estar lá, vou passar a faixa para ela. Não conheço Virginia, sempre foi muito simpática comigo. Somos mulheres muito diferentes, isso é um fato. Temos valores diferentes, pensamentos diferentes”, afirmou.
Apesar das declarações, Paolla reforçou que não pretende alimentar rivalidade feminina e estará presente na coroação.
