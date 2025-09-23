Inovação como ponte para o futuro: bolsista do Procint participa de evento da FAAr

Publicada em 23/09/2025 às 11h51
A bolsista Vivian Colito, agente de Empreendedorismo e Inovação e integrante do Projeto Cidades Inteligentes (Procint), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), participou do evento promovido pela Escola de Negócios da FAAr (Faculdades Associadas de Ariquemes). O encontro ocorreu no CEI (Centro de Empreendedorismo e Inovação), em homenagem a data alusiva ao Dia do Administrador (09/09) e ao Dia do Contador (22/09).
Realizado no dia 17 de setembro, o evento reuniu acadêmicos e egressos dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, fortalecendo o vínculo entre teoria e prática, e destacando o papel da inovação na formação profissional. Com o tema “Como estimular a inovação?”, Vivian provocou reflexões sobre o verdadeiro significado de inovar. Encontro entre pessoas e ideias diversas “abre portas” para um ambiente favorável à inovação.
“Inovar é transformar uma ideia em resultado com percepção de valor. Pode ser um produto, serviço, processo ou até um modelo de gestão”, destacou a palestrante. Ela também ressaltou que a inovação depende de um ecossistema colaborativo, e apontou a FAAr como uma hélice essencial nesse processo: a hélice do conhecimento. O evento foi marcado pela presença de egressos que compartilharam suas vivências profissionais, além da participação ativa dos acadêmicos, que puderam ampliar sua visão sobre os desafios do mercado. A iniciativa teve como objetivo principal estimular a integração entre os estudantes e promover a reflexão sobre os temas que nortearão o empreendedorismo e a inovação.
Projeto Cidades Inteligentes
Durante o encontro, o Projeto Cidades Inteligentes (Procint) foi apresentado como uma iniciativa que visa a transformar digitalmente os serviços públicos dos municípios de Rondônia. Com atuação nos eixos de Educação, Saúde, Empreendedorismo e Inovação, Segurança do Cidadão e Governança, o projeto busca promover o desenvolvimento urbano sustentável e a inclusão digital.
O Procint é executado com recursos destinados por meio de emenda parlamentar do Senador Confúcio Moura. Segundo Juliano Christian, coordenador do Eixo Empreendedorismo e Inovação, o Procint tem contribuído para fortalecer a cultura empreendedora e criar espaços estruturados que fomentam o crescimento das cidades.
Encerrando sua participação, Vivian lançou uma provocação aos estudantes: “como criar um ambiente de inovação que promova e estimule o encontro de pessoas diversas, trazendo novas ideias e soluções para os problemas complexos que precisamos resolver?”. A celebração reforçou o compromisso da equipe do Procint com a formação de profissionais preparados para os desafios contemporâneos, valorizando o conhecimento, a inovação e o espírito empreendedor como ferramentas de transformação social.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!