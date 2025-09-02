Ieda Chaves comemora mais de 80 novos doadores de sangue e de medula cadastrados

Publicada em 02/09/2025 às 13h40
Com um gesto concreto de solidariedade e valorização da vida, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) participou da campanha de doação de sangue e medula óssea entre os servidores da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) e a comunidade. Em parceria com a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron), a iniciativa realizada nesta terça-feira (2), reforçou a ideia de que a empatia pode, de fato, salvar vidas.
“Gente, o procedimento é simples e indolor, mas muitas pessoas ainda ficam confusas. O doador entra para um cadastro que é internacional. É muito importante participar para que a gente tenha a oportunidade de salvar vidas. A coleta é de apenas 5 ml, no caso da medula, que são enviados para análise de compatibilidade”, explicou Ieda Chaves.
Os doadores responderam ao chamado. De acordo com a equipe da Fhemeron, mais de 80 doadores de sangue e medula foram registrados antes do meio-dia. Cada bolsa tem potencial para ajudar até quatro pessoas. Entre os doadores estava Helen Alves Cunha, que é maquiadora e fez sua primeira doação. “No início, estava nervosa e preocupada com a agulha, mas a enfermeira me distraiu e nem senti o procedimento. Foi tudo rápido e confortável”, declarou.
A história de Davi Lucas
A campanha de doação de sangue e medula óssea realizada em Porto Velho foi motivada pela história de Davi Lucas. Com apenas nove anos, ele enfrenta a leucemia (um tipo de câncer que se desenvolve nas células-tronco da medula óssea) e precisa de um transplante de medula para continuar vivendo. O pai de Davi, o jornalista Jocenir Santana, conta que o movimento de solidariedade começou logo após o diagnóstico, no início do ano. Desde então, Davi também precisou de doações de sangue.
“Temos conseguido uma grande adesão das pessoas, as redes sociais aderiram, a comunidade abraçou a causa, tivemos agora essa campanha da Alero também. E sei que é uma satisfação quando a gente vê a comunidade engajada num propósito, em uma campanha muito importante, que não é só para o Davi”, destacou Santana.
