Homem tenta matar a pauladas suspeito de manter caso amoroso com sua esposa

Publicada em 28/09/2025 às 09h45
Na madrugada de ontem, a Polícia Militar esteve em uma residência no bairro Aripuanã, em Vilhena, onde dois homens haviam tentado matar um terceiro a pauladas. Motivo do ataque com a intenção de matar: um caso amoroso extraconjugal.
Segundo apurou o FOLHA DO SUL ON LINE, enquanto abordava dois suspeitos no local, a guarnição foi procurada por uma mulher desesperada e em prantos, pedindo socorro para o filho, um homem de 28 anos que estava ferido dentro de casa.
Durante a abordagem, o homem de 25 anos e o adolescente de 15 que o acompanhavam, confessaram que haviam ido à casa da vítima para matá-la. O motivo: o alvo do homicídio estaria mantendo um relacionamento amoroso com a esposa do mais velho.
Na casa, os militares encontraram a vítima caída e com um profundo corte na cabeça, o que causou intenso sangramento. Em poder de um dos autores da tentativa de homicídio, foi encontrada uma faca. Porém, ficou constatado que o ferimento teria sido causado por um pedaço de madeira, que não foi encontrado.
Após deixar o sobrevivente no Hospital Regional, os policiais apresentaram o maior e o adolescente na Unisp. Os dois teriam dado detalhes do ataque por motivos passionais que quase acabaram em tragédia.
