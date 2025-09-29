Homem é encontrado morto a tiros dentro de residência na região central

Publicada em 29/09/2025 às 08h50
No início da tarde deste domingo (28), um homem ainda não identificado foi morto a tiros dentro de uma residência no bairro Cai N’Água, região central de Porto Velho. Segundo informações apuradas pela equipe de reportagem do site Hora1Rondonia, junto à Polícia Militar, disparos de arma de fogo haviam sido ouvidos no local. Quando a equipe chegou, encontrou a vítima caída com várias perfurações pelo corpo sobre uma cama.
Havia a suspeita de que o homem ainda pudesse estar com sinais vitais, e por isso o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. No entanto, ao chegar, o médico constatou que a vítima já estava sem vida. A área foi isolada para os trabalhos da Perícia Técnica, e o corpo foi removido pelo rabecão ao Instituto Médico Legal (IML).
Investigadores da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra a Vida também estiveram no local coletando informações para dar início às apurações. Uma das linhas de investigação considera a possibilidade de que o crime esteja relacionado a um acerto de contas, mas outras hipóteses não foram descartadas.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!