Homem é atacado a facadas no bairro JKem Ji-Paraná

Publicada em 27/09/2025 às 08h40
Na noite desta sexta-feira (26), Michael de 29 anos, foi atingido por três facadas na esquina da Rua T-25 com a Rua K-4, o bairro JK, segundo distrito de Ji-Paraná.
O SAMU foi acionado, prestou os primeiros socorros e levou a vítima ao Hospital Municipal. Michael estava embriagado, o que dificultou o atendimento da equipe de socorristas.
As facadas atingiram — no tórax, na cintura e nas costas. Apesar do sangramento, inicialmente não corria risco de morte. Não foi revelado quem o esfaqueou. A Polícia Militar esteve no local para registro do boletim e para contenção da vítima que estava agitado.
Essa não é a primeira vez que Michael sofre agressões. Em 2021, ele foi sequestrado, colocado no porta-malas de um carro e levado para a Linha 94, Km-10, onde quase foi morto após ser brutalmente espancado e alvejado com tiro na coxa. Na ocasião, ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.
Além disso, Michael possui passagens pela polícia, o que reforça seu envolvimento em situações anteriores de conflito.
