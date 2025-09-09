Henrique Fogaça nega romance com Paola Carosella: “Ela falou besteira”
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 09/09/2025 às 14h41
Henrique Fogaça aproveitou sua passagem pelo festival The Town para comentar os rumores de que teria vivido um romance com Paola Carosella, ex-companheira de estúdio no MasterChef Brasil. O chef foi categórico ao negar as especulações. Com informações do Uai.

“Trabalhamos muitos anos juntos, somos amigos, mas nunca passou disso. A internet é terra de ninguém, as pessoas falam o que querem”, declarou em entrevista à CNN, ao lado da esposa, Carine Fogaça.

De forma bem-humorada, Fogaça ainda citou uma fala de Paola em outro programa. “Mas também, ela falou besteira, né? Sobre dois corpos, sei lá?”, brincou.

A fala lembrada aconteceu no De Frente com Blogueirinha, quando Paola foi questionada sobre o suposto affair. “Você quer perguntar se eu tenho um caso com o Fogaça? Deixa o povo viajar, deixa o povo imaginar. Coisa mais linda você ficar imaginando duas pessoas tão lindas, dois corpos tão belos?”, respondeu a chef argentina, sem confirmar nada, mas mantendo o bom humor.

Ainda assim, Paola fez questão de esclarecer que a amizade entre os dois sempre foi apenas profissional. “Quem nos conhece de perto sabe que a gente se dá super bem. Para além dos palcos, somos muito amigos, mas não daria certo”, explicou.

