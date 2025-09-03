Governo de Rondônia realiza III Treinamento de Padronização das Ações do Serviço de Inspeção Estadual

Publicada em 03/09/2025 às 16h33
Com o objetivo de alinhar procedimentos e unificar práticas do Serviço de Inspeção Estadual (SIE) nas indústrias e agroindústrias do estado, assegurando que apenas alimentos seguros, dentro dos padrões sanitários exigidos cheguem à mesa da população, o governo de Rondônia, por meio da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril (Idaron) promoveu entre os dias 26 e 28 de agosto o III Treinamento de Padronização das Ações do Serviço de Inspeção Estadual (SIE).
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha a padronização das ações do SIE fortalece a credibilidade do serviço e amplia a competitividade dos produtos de origem animal industrializados em Rondônia. “Esse rigor garante condições mais favoráveis de comercialização, tanto no mercado interno quanto externo, ao mesmo tempo em que protege a saúde do consumidor. Não por acaso a carne, os ovos e o pescado produzidos em Rondônia têm grande aceitação no Brasil e no exterior”, ressaltou.
A capacitação ocorreu em Ouro Preto do Oeste, reunindo 33 médicos veterinários que atuam no Serviço de Inspeção da Idaron e foi coordenado pela Gerência de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Gipoa) que organiza periodicamente ações de educação continuada para atualizar os servidores em relação à legislação e às normas de produção de alimentos.
De acordo com o presidente da Idaron, Júlio Cesar Rocha Peres, além de padronizar os procedimentos de inspeção e fiscalização em estabelecimentos registrados no SIE, o encontro buscou aperfeiçoar o fluxo de informações e a tramitação de processos no sistema eletrônico da Agência. “Também realizamos rodas de conversa para troca de experiências entre as regiões, o que permitirá construir políticas mais assertivas para fortalecer a atuação da Idaron junto ao setor produtivo”, destacou..
A gerente da Gipoa, Clariana Lins Lacerda ressaltou que a expectativa é assegurar homogeneidade no trabalho em todo o estado. “Independentemente da localidade, as ações de inspeção devem seguir os mesmos ritos e, diante de situações semelhantes, resultar nas mesmas decisões técnicas”, explicou.
GIPOA
A Gerência de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Gipoa) é responsável pelo registro e fiscalização de estabelecimentos que produzem, processam, beneficiam, transformam, industrializam, preparam, acondicionam e embalam produtos de origem animal — como carne, leite, pescado, ovos e mel — destinados à comercialização dentro ou fora do estado de Rondônia, pelo selo SIE ou Sistema Brasileiro de Inspeção (SISBI).
