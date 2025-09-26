Governo de Rondônia garante reforma da Sala Vermelha no Hospital João Paulo II, superando problemas históricos da saúde em Rondônia

Publicada em 26/09/2025 às 10h41
A reforma da Sala Vermelha do Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II, em Porto Velho, é resultado do compromisso do governador de Rondônia, Marcos Rocha em enfrentar problemas estruturais que há décadas afetam a saúde pública no estado. A obra, que representa um investimento de R$ 733.168,78, está em andamento e reforça a política do governo estadual de priorizar a vida e o bem-estar da população.
Para o governador Marcos Rocha, os avanços alcançados no João Paulo II são parte de uma série de investimentos planejados para transformar a realidade da saúde pública rondoniense. “Estamos tratando com seriedade problemas que se arrastaram por anos e que impactaram diretamente o atendimento à população. A reforma da Sala Vermelha é um símbolo da responsabilidade e compromisso em oferecer dignidade aos pacientes e melhores condições de trabalho para os profissionais de saúde”, pontuou.
A Sala Vermelha, espaço estratégico do pronto-socorro para atendimento de pacientes em estado crítico, já recebeu melhorias significativas, como a troca do piso, pintura, telhados, novas portas e janelas, além da instalação de sistema de oxigênio hospitalar e rede elétrica modernizada. Atualmente, os serviços seguem com a finalização do sistema de esgoto e ajustes estruturais.
Durante a reforma, o setor foi transferido para outro espaço dentro da unidade, assegurando a continuidade do atendimento de alta complexidade sem interrupções. A medida reflete o cuidado do governo em garantir que vidas não fossem impactadas durante as intervenções.
