Gloria Pires posa de biquíni aos 62 anos e recebe chuva de elogios

Publicada em 08/09/2025 às 09h40
A atriz Gloria Pires, de 62 anos, encantou seguidores neste domingo (7) ao compartilhar uma foto de biquíni em seu perfil no Instagram. Além do registro, ela publicou momentos do fim de semana com direito a “sol, lua gigante e visitantes variados”, como descreveu na legenda. Com informações do O Dia.
A publicação rapidamente atraiu uma enxurrada de comentários de fãs e amigos famosos. A filha, Cleo, resumiu em uma palavra: “Gata”. Já Heloisa Périssé chamou a atriz de “sua linda”, enquanto Narjara Turetta destacou: “Belíssima”. A atriz Carolina Ferraz também elogiou: “Que onda boa”.
Entre os seguidores, não faltaram demonstrações de carinho. Um internauta afirmou: “A melhor e mais linda atriz de todos os tempos”, enquanto outro destacou: “Perfeita”.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!