Galvão Bueno fecha com o SBT para narrar Copa do Mundo de 2026

Publicada em 10/09/2025 às 15h48
Galvão Bueno, voz histórica do futebol brasileiro, será o narrador oficial da Copa do Mundo de 2026 no SBT. O contrato, que deve ser assinado nos próximos dias após ajustes no departamento jurídico, garante ao público transmissões dos jogos da seleção brasileira, das finais e de confrontos decisivos do torneio, que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá. Com informações do iG Gente.
A negociação foi conduzida pela NSports, empresa da qual Galvão é sócio, em parceria com o SBT. Além das narrações, o acordo prevê a participação do comunicador em projetos especiais desenvolvidos em conjunto pelas duas partes.
Mesmo com o acerto, Galvão continua vinculado à Band, onde apresenta semanalmente o programa Galvão e Amigos. A permanência da atração no ar até a Copa ainda será discutida com a emissora.
O contrato do SBT marca mais uma conquista na área esportiva da rede, que assegurou não apenas todos os jogos da seleção, mas também partidas decisivas da competição. O Mundial de 2026 será o primeiro da história com 48 seleções.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!