Fiuk nega confusão com Travis Scott em festival: “Travou o backstage inteiro”

Publicada em 09/09/2025 às 10h39
Fiuk, de 34 anos, usou as redes sociais para se pronunciar após rumores de que teria invadido o camarote de Travis Scott durante o festival The Town, no último fim de semana. O cantor e ator, que acumula mais de 5,4 milhões de seguidores no Instagram, negou a polêmica e disse que tudo não passou de boato. Com informações do IG Gente.
“Quando não tem o que falar, inventa. Eu estava indo embora, mas o Travis travou o backstage inteiro”, declarou. O artista refletiu ainda sobre o esforço em manter a postura pública: “Cheguei a uma conclusão: ser educado hoje, fazer força para ser maneiro, porque ninguém é perfeito, escolher ser legal é difícil. É difícil ser educado o tempo inteiro e lutar contra seus pensamentos para ser fiel aos seus princípios”.
Fiuk admitiu que houve um tumulto na saída do evento, mas garantiu que não se envolveu em nenhuma confusão. “Eu estou saindo pouco. A única vez que decido sair de casa, vou lá, curto do meu jeitinho. Na hora que a gente estava indo embora, o Travis realmente começou a causar e travou tudo. Mas, mano, eu sou de boa, cada artista é um artista e eu não me envolvo”, completou.
