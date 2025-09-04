Escola do Legislativo leva aulão Acelero Enem a Ariquemes neste sábado

Publicada em 04/09/2025 às 08h10
A ação integra o cronograma de atividades da Elero (Foto: Divulgação)
A Escola do Legislativo de Rondônia (Elero) estará neste sábado (6) no município de Ariquemes para a realização do Aulão Acelero Enem, iniciativa voltada à preparação dos estudantes que irão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio. O evento será realizado no Teatro de Ariquemes, com início às 16h30 e previsto para às 22h.
Durante o aulão, os participantes terão acesso a conteúdos de redação, química, física, matemática, história e biologia, ministrados por professores especializados. A ação integra o cronograma de atividades da Elero, que tem como meta democratizar o acesso à educação de qualidade e ampliar as oportunidades para jovens de todo o estado.
O diretor-geral da Escola do Legislativo, Welys Assis, destacou a importância do projeto. “O Acelero Enem é um divisor de águas para a juventude rondoniense, pois abre caminhos para o ingresso no ensino superior e oferece ferramentas fundamentais para os estudantes alcançarem seus objetivos”, afirmou.
A iniciativa é uma realização do presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado estadual Alex Redano (Republicanos), que tem priorizado a educação como instrumento de transformação social.
Com esse formato, o Acelero Enem vem se consolidando como um dos principais projetos educacionais da Elero, reforçando o compromisso da Assembleia Legislativa em apoiar a juventude e investir no futuro de Rondônia.
