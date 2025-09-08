Em evento bolsonarista no 07 de Setembro, Marcos Rogério ataca o judiciário e reforça foco pelo senado em 2026

Publicada em 08/09/2025 às 11h29
Porto Velho, RO – No último domingo, 07 de setembro, o senador Marcos Rogério (PL-RO) concedeu entrevista ao site Humor Rondoniense durante a manifestação bolsonarista realizada na capital rondoniense e direcionou críticas duras ao Supremo Tribunal Federal (STF). O parlamentar classificou como “grave” a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e voltou a defender a aprovação de uma anistia ampla aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro.
Logo no início de suas declarações, Marcos Rogério contestou a acusação formal contra Bolsonaro. “Bolsonaro já está preso, o que é algo muito grave. Bolsonaro é acusado de quê? Tentativa de golpe armado. Qual foi a arma encontrada no 8 de janeiro? Bíblia Sagrada? Bandeira do Brasil? Camisa verde e amarela? Que arma tinha ali?”, questionou o senador, em tom crítico. Ele prosseguiu alegando que não havia militares, governadores ou congressistas liderando a movimentação. “Então, o golpe que a gente vê sendo pregado pra todo lado é um golpe de narrativa, construído pelo PT, pelos seus aliados, e que foi capturado pela mídia convencional”, disse.
Marcos Rogério acusou ainda o Judiciário de consolidar esse discurso. “O Judiciário foi a pá de cal, assimilou isso como se fosse uma verdade, e está praticando todo tipo de maldade”, afirmou. Em seguida, defendeu a anistia como saída política. “Eu acredito que hoje, o único caminho possível pra gente pacificar o Brasil e virar essa página é a anistia. E com a anistia, dando a oportunidade, inclusive, ao presidente Bolsonaro de estar no jogo eleitoral em 26.”
Questionado sobre suas pretensões políticas, o senador confirmou que seu foco é permanecer no Senado Federal. “Sendo muito franco e objetivo, o projeto nesse momento, o meu foco é o Senado Federal. Eu acho que nós estamos vivendo um período tão delicado que eu não posso, nesse momento, ter o direito de pensar um projeto novo sem enfrentar aquilo que nós precisamos enfrentar no Senado Federal nesse momento”, declarou. Ele reforçou que a prioridade será o enfrentamento ao que chamou de “autoritarismo do STF” e a defesa da anistia.
Ao final, Marcos Rogério exaltou os participantes da mobilização em Porto Velho e em outras cidades do país. “Quando a gente vê hoje o brasileiro indo para as ruas, nos quatro cantos do Brasil, isso é um grito da sociedade pelo Brasil que nós acreditamos, pelo Brasil que nós amamos. Um Brasil com liberdade, um Brasil com justiça e um Brasil com democracia. E pedindo anistia a esses presos injustiçados, presos políticos.”
