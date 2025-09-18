Edital do governo de Rondônia oferece bolsas de até R$ 4,2 mil para pesquisas em saúde pública

Publicada em 18/09/2025 às 11h17
O governo de Rondônia, por meio da Fundação de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa (Fapero), torna pública a chamada do Processo de Seleção Simplificada de Bolsistas – Chamada CAFIX AGEVISA-RO FAPERO nº 07/2025. O edital está disponível, que segue com inscrições abertas até 30 de novembro. As bolsas, concedidas por meio de processo público seletivo simplificado, são destinadas a proponentes que desempenhem atividades de caráter técnico-científico nas áreas relacionadas ao desenvolvimento da Vigilância em Saúde em Rondônia, abrangendo ensino, pesquisa e extensão correlatas.
A partir da iniciativa, os pesquisadores terão a oportunidade de contribuir, por meio de seus trabalhos, para o desenvolvimento de soluções que fortaleçam a prevenção, o monitoramento e o enfrentamento de problemas de saúde pública que impactam diretamente a população rondoniense. O valor das bolsas variam entre R$ 3 mil e R$ 4.200 mil. No total são quatro bolsas divididas em duas áreas.
O Programa de Capacitação, Qualificação, Desenvolvimento e Fixação de Recursos Humanos em Ciência e Tecnologia voltada à Vigilância em Saúde de Rondônia, por meio do Programa de Bolsas para Capacitação e Fixação de Recursos Humanos em Ciência e Tecnologia (Cafix/Agevisa), destina-se ao apoio e concessão de bolsas para contratação e capacitação de recursos humanos em Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), visando o desenvolvimento científico e tecnológico.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa fomenta a formação de especialistas para resposta a emergências de saúde pública, além de estimular a integração entre Ciência, Tecnologia e Inovação e as ações de Vigilância em Saúde.
A presente chamada visa contribuir para o fortalecimento da Vigilância em Saúde no Estado de Rondônia, por meio da capacitação técnica de recursos humanos em atividades de monitoramento epidemiológico, detecção precoce de doenças e prevenção de agravos. O edital busca ainda ampliar a qualificação continuada de trabalhadores da área, com foco em vacinação, controle de doenças crônicas e detecção precoce de doenças e prevenção de agravos.
A iniciativa também pretende apoiar projetos voltados à promoção do bem-estar da população e ao controle de doenças zoonóticas, de transmissão vetorial, epizootias, pragas sinatrópicas e acidentes por animais peçonhentos.
O edital apresenta todos os detalhes sobre critérios de elegibilidade e orientações para submissão das propostas. O cronograma completo da chamada também está descrito no documento.
