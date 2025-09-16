Dr. Luís do Hospital entrega furgão para fortalecer associação rural em Theobroma

Publicada em 16/09/2025 às 09h43
O deputado estadual Dr. Luís do Hospital participou, no último fim de semana, da entrega de um veículo modelo furgão para a Associação dos Produtores Rurais Criadores de Frango de Theobroma (ASPROFRAN). A iniciativa representa um passo importante para o fortalecimento da agricultura familiar no município, beneficiando diretamente trabalhadores que se dedicam à criação de aves e que têm na atividade uma fonte de renda e sustento para suas famílias.
Segundo o parlamentar, a ação integra sua linha de trabalho em defesa do setor produtivo. “É gratificante ver o resultado do nosso trabalho chegando até as pessoas. A entrega desse furgão vai fortalecer ainda mais os produtores rurais que se dedicam à criação de frango, gerando renda, oportunidades e desenvolvimento para nossa região. Seguimos firmes no compromisso de apoiar quem produz e contribui para o crescimento do nosso estado”, destacou.
Fundada em 2021, a ASPROFRAN possui sede localizada na Linha 605, km 35, no município de Theobroma. A associação reúne dezenas de famílias que encontraram na avicultura uma alternativa viável para diversificação da produção agrícola e incremento da economia local. Com o novo veículo, a entidade terá melhores condições para logística, transporte e suporte aos produtores.
A entrega reforça o compromisso do deputado com os trabalhadores rurais de Rondônia e com o desenvolvimento sustentável, aproximando o pequeno produtor de políticas públicas que garantem melhores condições de produção e comercialização.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!