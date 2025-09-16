Dois dos 24 deputados não concorrem à reeleição, Valdir e Marinha Raupp fora das Eleições 2026, PT/PDT/MDB visam Governo, Senado, Câmara Federal e Ale

Publicada em 16/09/2025 às 14h10
Raupp – Apesar de comentários diversos sobre sua provável volta para o meio político-partidário, o ex (prefeito e vereador em Rolim de Moura, governador e senador), Valdir Raupp, uma das mais expressivas lideranças do MDB de Rondônia, inclusive foi ele quem construiu a sede do partido em Porto Velho, há controvérsias. Em contato recente com pessoas ligadas ao casal Raupp e Marinha, ela deputada federal em cinco mandatos seguidos garantiram, que não pretendem enfrentar as urnas nas Eleições Gerais de 2026, quando serão reeleitos e eleitos presidente da República, governadores e os vices; duas das três vagas ao Senado de cada Estado e Distrito Federal; Câmara Federal e Assembleias legislativas. Ambos estão em Brasília e não pretendem entrar na disputa por cargos eletivos nas próximas eleições.
Apostas – As eleições 2025 estão distantes, pouco mais de um ano, mas já movimentam os bastidores da política, principalmente entre as lideranças e os prováveis candidatos. Vários buscando à reeleição e outros tentando um primeiro mandato. Mas também ocorrem apostas para saber quem serão os mais bem votados nos diversos cargos, que estarão em disputa, de Presidente da República a deputado estadual. Não teremos eleições a prefeito, vice e vereador, que ocorreram em 2024 com mandatos até 2028. As discussões são inúmeras, mas uma a que chama mais a atenção, é a que antecipa quem serão os deputados federais e estaduais mais bem votados nas eleições de 2026, e como será a renovação na Ale-RO (24 cadeiras) e a futura composição da Câmara Federal, onde Rondônia tem oito dos 513 deputados.
2022 – Na Câmara Federal a renovação foi de 50%. Conseguiram se reeleger Sílvia Cristina (PP), coronel Chrisóstomo Moura (PL), Lúcio Mosquini (MDB) e Maurício Carvalho (UB). Porto Velho tem quatro dos oitos federais. No interior a predominância é de Ariquemes, que conta com dois federais, Thiago Flores (Republicanos) e Rafael O Fera (Podemos). A renovação nas eleições de 2022 na Assembleia Legislativa ficou entre 60% a 70% e, a expectativa para o próximo ano não estaria muito distante. Porto Velho tem sete dos 24 deputados com colégio eleitoral em Porto Velho, os demais são do interior. A bancada predominante é do União Brasil com cinco deputados e, mesmo unido em federação com o PP em nada mudou, porque o partido aliado não tem nenhum parlamentar filiado. A expetativa é de renovação acima dos cerca de 70% de 2022, mas a disputa promete, pois dos 24 deputados, 22 estariam dispostos a buscar mais um mandato em 2026. Quem viver verá...
Candidatos – Por enquanto, temos o deputado Rodrigo Camargo (Republicanos), e seu colega de parlamento, Ezequiel Neiva estariam dispostos a concorrer a uma das duas vagas ao Senado e à Câmara Federal nas eleições do próximo ano. Neiva pretende concorrer em dobradinha com o filho Wiveslando. Ele concorrendo a uma das vagas a Câmara Federal e o filho a deputado estadual. Dos 24 deputados somente dois não disputarão a reeleição, os demais, sim, inclusive, parlamentares dos mais experientes, como Luizinho Goebel (Podemos), que já está em seu quinto mandato consecutivo e no próximo ano, estará em busca de mais um. Luizinho tem domicílio eleitoral em Vilhena, mas tem ótima participação no Cone Sul e também ao longo da BR 429 (Presidente Médici a Costa Marques).
PT/MDB/PDT – Como Rondônia politicamente é um Estado onde a maioria dos eleitores é de centro-direita, os partidos de centro-esquerda deverão unir forças para as eleições gerais de 2026. Somente o MDB tem um deputado federal (Lúcio Mosquini), assim mesmo, de saída do partido. Na Assembleia Legislativa (Ale), uma deputada (Cláudia de Jesus-PT) e nenhum dos 23 vereadores eleitos em 2024 em Porto Velho. Os especialistas na área de política garantem, que PT, PDT e MDB estarão juntos para as eleições do próximo ano. O MDB indicaria o candidato a governador, que poderá ser o senador e presidente regional do partido, Confúcio Moura; o PDT optaria pelo seu presidente regional, Acir Gurgacz candidato ao Senado e a ex-senadora Fátima Cleide como uma das postulantes à Câmara Federal. No mínimo Acir garantia uma das duas vagas ao Senado, e a ex-senadora Fátima, que somou 28.409 votos, a deputada federal. Em 2022, ela foi a quinta mais bem votada, e não se elegeu, devido a legenda.
Respigo
O MDB tem três dos 24 deputados na Ale-RO. Jean Oliveira (domicílio eleitoral em Porto Velho, mas com forte eleitorado em Alta Floresta) e Luiz Eduardo Schincáglia, o Luiz do Hospital, de Jaru são dois deles +++ Nas eleições de 2022 Luiz do Hospital somou 18.248 e Jean Oliveira, 17.125 votos. A expetativa é que o MDB elegerá dois deputados em 2026, a exemplo de 2022 +++ O MDB tem Ismael Crispin, eleito pelo PSB, que se filou ao partido recentemente. Caso Jean e Luiz concorram à reeleição, como se prevê, o mesmo ocorrendo com Crispin (23.417 votos em 2022) teremos uma disputa acirrada no partido. Mas nos bastidores as apostas são que somente dois se reelegerão pelo partido +++ A BR 364 terá trechos com sinalização no sistema pare e siga a partir de hoje (16), até sábado (20) no trecho Porto Velho a Vilhena com cerca de 700km. Estão sendo efetuados reparos entre Porto Velho a Ariquemes, Cacoal e Vilhena +++ Motoristas e motociclistas que estarão na BR 364 no período devem tomar o máximo de cuidado, respeitando a sinalização e seguindo as orientações dos homens-bandeiras. Os trabalhos estão sendo executados no período diurno.
Comentários
