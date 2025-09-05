Deputado Laerte Gomes participa de agenda do Sebrae Nacional em Porto Velho

Publicada em 05/09/2025 às 13h40
Deputado destacou a relevância da parceria entre o Sebrae e o governo do estado (Foto: Assessoria parlamentar)
O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) participou, na quinta-feira (4), da agenda oficial do presidente nacional do Sebrae, Décio Lima, em Porto Velho. A visita, realizada dentro do programa Sebrae Pelo Brasil, teve como destaque a reunião na Cooperativa Catanorte, que simboliza a força da economia circular e o protagonismo dos catadores de materiais recicláveis no desenvolvimento sustentável de Rondônia.
Durante o encontro, Laerte Gomes destacou a relevância da parceria entre o Sebrae e o governo do estado para ampliar oportunidades aos empreendedores e apoiar projetos que geram renda, inclusão social e preservação ambiental.
“É uma honra acompanhar o presidente do Sebrae Nacional em Rondônia. O trabalho junto aos catadores é fundamental, pois garante dignidade, fortalece a economia local e contribui para a sustentabilidade. Nosso mandato tem total compromisso em apoiar iniciativas que impulsionam o empreendedorismo e valorizem quem trabalha duro todos os dias”, afirmou o deputado.
O evento também contou com a presença da primeira-dama e secretária da Assistência Social (Seas), Luana Rocha, além de dirigentes do Sebrae em Rondônia. Juntos, reforçaram a importância do Projeto Pró-Catadores, já em execução no estado, que busca estruturar a cadeia da reciclagem, capacitar trabalhadores e ampliar o alcance da logística reversa até 2027.
Segundo o Sebrae, o projeto já funciona em 18 estados e deve beneficiar milhares de famílias em todo o país. Em Rondônia, a iniciativa teve início em 2023 e já avança com mapeamento dos resíduos sólidos e apoio às cooperativas, garantindo mais eficiência às políticas públicas na área.
A presença do deputado Laerte Gomes na agenda do Sebrae reforça seu papel de articulador em prol do desenvolvimento regional. Para o parlamentar, apoiar o empreendedorismo e valorizar trabalhadores como os catadores é investir em uma Rondônia mais justa, sustentável e com novas oportunidades para todos.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!