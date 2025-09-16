Deputado Laerte Gomes destina R$ 700 mil para fortalecer infraestrutura rural de Theobroma

Publicada em 16/09/2025 às 15h27
Deputado estadual Laerte Gomes (PSD) (Foto: Assessoria Parlamentar)
O município de Theobroma está prestes a receber um importante reforço para o setor produtivo. Atendendo a uma solicitação conjunta de diversas lideranças locais, o deputado estadual Laerte Gomes (PSD) destinou R$ 700 mil para a compra de peças e óleo diesel, recursos que serão utilizados no patrolamento e cascalhamento das linhas vicinais do município.
O anúncio foi feito nesta semana, durante visita do parlamentar ao gabinete do prefeito Gilliard Gomes. Na ocasião, também estiveram presentes a primeira-dama Senira Dias, o vice-prefeito e secretário municipal de Obras Edmilson da Amorim, o vereador Dudu do Palmares e as vereadoras do município, que reforçaram a importância da parceria com o deputado.
Visita do parlamentar ao gabinete do prefeito Gilliard Gomes (Foto: Assessoria Parlamentar)
De acordo com Laerte Gomes, o recurso já está empenhado, conveniado e será creditado na conta da Prefeitura de Theobroma na próxima semana, garantindo mais agilidade às ações de recuperação das estradas rurais.
“É investindo no setor produtivo, fortalecendo as estradas, que o produtor terá condições de escoar sua produção agrícola com mais tranquilidade e segurança”, destacou o deputado.
O prefeito Gilliard Gomes agradeceu a parceria de trabalho e lembrou outras ações já realizadas pelo parlamentar no município.
“As ruas de Theobroma, atualmente, estão bonitas, recuperadas com a pavimentação asfáltica, graças ao recurso de aproximadamente R$ 2,5 milhões também destinados por Laerte Gomes. E agora, com esses R$ 700 mil, o secretário Edmilson continuará trabalhando, fazendo bom uso do investimento e garantindo boa trafegabilidade nas estradas vicinais”, pontuou o gestor.
Ao final do encontro, Laerte Gomes reforçou o compromisso de continuar destinando recursos e trabalhando pelo desenvolvimento de Theobroma.
“Somos uma família, um time que trabalha pelo município de Theobroma, trazendo recursos, colocando na Prefeitura e sendo muito bem administrados com transparência pelo nosso prefeito Gilliard, vice-prefeito Edmilson e toda a equipe da gestão municipal, e claro, com nossos vereadores que contribuem sempre com o nosso mandato, nos trazendo as demandas para que possamos ajudar no desenvolvimento de Theobroma e oferecer qualidade de vida para toda a população”, finalizou o deputado.
