Deputado Jean Mendonça destaca demandas da educação em visita à Seduc

Publicada em 19/09/2025 às 13h40
Porto Velho, RO – O deputado estadual Jean Mendonça esteve na Secretaria de Educação (Seduc) para uma visita institucional, ocasião em que recepcionou a nova secretária de Estado, Albaniza Batista de Oliveira.
Durante o encontro, disse ter desejado êxito na missão de conduzir a pasta e de atender às demandas voltadas às crianças. Segundo ele, também foi reforçado o compromisso de manter esforços conjuntos em prol de uma educação de qualidade.
Na reunião, Mendonça afirmou que aproveitou para expor as necessidades consideradas urgentes nas escolas dos municípios de Rondônia. Ele ressaltou a importância da continuidade de projetos voltados à melhoria da infraestrutura das instituições de ensino e disse ser essencial a união de esforços para assegurar condições adequadas ao aprendizado.
O parlamentar relatou ainda que esteve acompanhado da assessora Aline Inácio, que acompanha suas ações junto ao governo. De acordo com Mendonça, o trabalho permanece voltado para alcançar uma educação de qualidade para todos.
