Deputado Alex Redano solicita vistoria técnica urgente na Rodovia 459

Publicada em 05/09/2025 às 10h09
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Alex Redano (Republicanos), apresentou indicação ao Governo de Rondônia, com cópia ao Departamento de Estradas de Rodagens e Transportes (DER), solicitando a realização urgente de uma vistoria técnica no trecho da Rodovia 459, que liga o município de Alto Paraíso a Porto Velho.
Segundo o parlamentar, recentemente foi feito um aterro na via, mas o trecho já apresenta desgaste acentuado e rachaduras em razão do período chuvoso. “A situação é crítica e compromete tanto a trafegabilidade quanto a segurança dos usuários que dependem diariamente desta estrada”, destacou Redano.
O deputado ressaltou ainda que a Rodovia 459 tem papel estratégico para o escoamento da produção agrícola da região, especialmente grãos. A via é fundamental para o transporte que sai de Alto Paraíso, passa pelo distrito de Triunfo e chega até a BR-364, principal corredor logístico do estado.
A solicitação também atende a um requerimento encaminhado pelo vereador de Alto Paraíso, Edmilson Facundo, reforçando a necessidade de ação imediata por parte do DER. “É uma demanda de extrema relevância e urgência, pois trata-se de uma rodovia essencial para o desenvolvimento econômico e para o deslocamento da população. Nosso pedido tem como objetivo evitar maiores problemas e assegurar que produtores rurais e motoristas possam trafegar com tranquilidade e segurança”, concluiu Alex Redano.
