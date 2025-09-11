Deputada Silvia Cristina destina R$ 100 mil para Academia de Karatê Pequeno Dragão

Publicada em 11/09/2025 às 14h12
Cumprindo seu compromisso de apoiar entidades com trabalho social e que incentivam a prática de esportes, a deputada federal Sílvia Cristina sempre tem destinado recursos para apoiar projetos ligados que fazem um trabalho unindo o esporte e o social. A Academia de Karatê Pequeno Dragão, em Rolim de Moura, foi beneficiada com R$ 100 mil, destinados pela parlamentar.
“É um compromisso que temos mantido ao longo do nosso mandato, que é cuidar de gente. E apoiar o esporte, ser parceira de entidades que unem a prática de atividade esportiva com o social, cumpre com esse objetivo. Por isso, estamos destinando, mais um ano, recurso para a Pequeno Dragão seguir com esse trabalho fabuloso do professor Sensei Sílvio”, disse a deputada.
Na entrega do cheque à Associação de Karatê Pequeno Dragão, Sílvia Cristina foi recebida pelo sensei Sílvio, e por alunos do projeto. O presidente da Câmara de Rolim, Ivan Vasconcelos, a vereadora Cida da Saúde, o pastor João Batista do Cerna, o secretário adjunto de Saúde, Alessandro, as lideranças Pedrinho e Gilson, prestigiaram a solenidade.
“Como madrinha do Karatê no Estado, diversos desses projetos do karatê em Rondônia recebem apoio nosso, ajudando na manutenção e custeio e apoiando a participação dos nossos atletas em competições internacionais, nacionais e regionais”, finalizou a deputada.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!