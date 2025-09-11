Denúncia contra Testoni “totalmente improcedente”, redução na tarifa de embarque na rodoviária de Porto Velho, MDB, PT e PDT unidos em Rondônia

Publicada em 11/09/2025 às 14h00
Improcedente – A ação judicial que a coligação “Ouro Preto para Todos”, que tinha como candidato a prefeito de Ouro Preto do Oeste o delegado de polícia Júlio César (Podemos) representeou contra o prefeito-reeleito em 2024, Alex Testoni (União) e o vice Job Leonardo Júnior (PL) foi recusada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Foi julgada como “totalmente improcedente”, devido à falta de consistência de provas. Para que se caracterize uma denúncia em processo eleitoral são necessárias provas fundamentais, como oferta, promessa ou doação de algum benefício direto e individual ao eleitor, “em troca do voto”, pois a capacitação de ilícito eleitoral tem que caracterizar, que o candidato, ou alguém com seu consentimento, ofereça, prometa ou doe um bem, valor ou vantagem; que o benefício seja em dinheiro, presentes, empregos, cestas básicas, serviços, e a promessa com o claro objetivo de se obter votos em troca dos benefícios.
Rodoviária – Alegando preço excessivo na cobrança da Tarifa de Embarque do Terminal Rodoviário de Porto Velho, o prefeito Leo Moraes (Podemos) optou pela adequação, como forma de ajustar a tarifa à realidade econômica. Com a inauguração do novo Terminal Rodoviário no final da administração anterior (Hildon Chaves-PSDB), a tarifa foi reajustada em 195,54%. Estudos realizados pelo Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público Privadas (Cgppp) possibilitaram à administração Leo Moraes a redução do valor da tarifa única, de R$ 14,25. Com bases em estudos técnicos a tarifa foi dividida em duas modalidades, sendo uma para deslocamentos intermunicipais no valor de R$ 5,10, e interestaduais e internacionais em R$ 10,20. Segundo o prefeito Leo, sua gestão para defender os direitos do povo em pagar um preço justo. “Foi assim com os valores das passagens do transporte coletivo que baixamos para o menor valor entre as capitais brasileiras, e será assim também para quem utiliza o embarque em nossa rodoviária”, disse o prefeito Leo Moraes.
MDB – A sigla durante décadas esteve no topo dos partidos políticos no País, mesmo quando passou um período como PMDB. Hoje está com 12 dos 81 senadores, número que deverá mudar até a próxima janela partidária de 2026, para cima ou para baixo. Em Rondônia o partido tem um dos três senadores, Confúcio Moura; nenhum dos oito deputados federais e dois deputados estaduais, Luís (do Hospital) Eduardo Schincáglia, Jean Oliveira, e Ismael Crispin. Nas eleições de 2024 (prefeito, vice e vereadores) foram eleitos pelo MDB, 4 dos 51 prefeitos. Hoje o partido é presidido no Estado pelo senador Confúcio Moura, que teria como projeto-futuro a reeleição, Governo do Estado ou mesmo uma vice de Lula da Silva (PT) em 2026. O glorioso MDB está há tempos com dificuldades para se manter forte e perde espaços a cada ano.
Futuro – Os desafios em nível nacional do MDB visando o futuro não são dos mais significativos. Em Rondônia a situação não é diferente. Mesmo que se una em federação com o PT, que também está “mal das pernas” no Estado., o MDB, não conseguirá, nem agregará com o partido de o presidente Lula muito espaço político. O PT tem somente Cláudia de Jesus, de Ji-Paraná na Assembleia Legislativa e nem senador ou deputado federal. Nas eleições a prefeito, vice e vereador de 2024 não elegeu ninguém. PT e MDB estão com representatividade insignificante em Rondônia e, caso pretendam ampliar o espaço político no Estado, terão que buscar parceria com o PDT, do ex-senador Acir Gurgacz, presidente estadual do partido para as eleições gerais de outubro do próximo ano, que reelegerão e elegerão presidente da República, governadores e os vices; duas das três vagas ao Senado de cada Estado e Distrito Federal, além de deputados federais e estaduais. Quem viver verá...
Eleições – Conforme os dias vão passando a mobilização em torno das eleições do próximo ano, quando não serão reeleitos e 3eleitos somente prefeitos, vice e vereadores aumenta junto aos dirigentes partidários. Nomes de políticos tradicionais vão surgindo no noticiário como prováveis candidatos aos diversos cargos, que estarão em disputa. Com as modificações na Lei da Ficha Limpa, aprovadas pelo Senado, mas, ainda, não sancionadas pelo presidente Lula, abrem espaços para políticos, hoje inelegíveis, como o ex-senador Acir Gurgacz, que preside o PDT no Estado, ex-presidente da Assembleia Legislativa, Kaká Mendonça, ex-deputado federal Nilton Capixaba. Há quem aposte, que o ex (prefeito, governador, senador) Ivo Cassol também estaria liberado, mas há controvérsias. O ex-senador Amir Lando, que já presidiu o INSS (hoje Ministério da Previdência Social) também está na lista de prováveis candidatos em 2026. O retorno dos mais experientes sinaliza, que os novatos “não deram no couro”...
Esta semana órgãos de comunicação de Rondônia noticiaram que o ex-senador Valdir Raupp, que já foi governador, prefeito e vereador em Rolim de Moura estaria disposto a retornar à política. Realmente, como já abordado em notas na coluna de hoje, os “veteranos” da política regional provavelmente estarão disputando cargos nas eleições do próximo ano +++ Esta semana choveu em ´várias regiões de Porto Velho. Prova que os beiradeiros estavam certos, quando afirmavam que este ano, não teremos problemas de navegação no Rio Madeira +++ Também não estão faltando chuvas na região do Rio Beni, nascente do Madeira, nas Cordilheiras dos Andes. A previsão é de cota mínima do nível é de 2 metros, bem acima da seca de 2024 quando ficou abaixo de um metro +++ Em 2024 a navegação noturna foi interditada durante meses, controlada de dia e os navios com cargas mínimas, sob rígido controle da Marinha. A população ribeirinha teve problemas de abastecimento, inclusive falta de água potável, porque os poços nas comunidades secaram.
