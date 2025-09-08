Delegado Camargo participa da manifestação “Reaja Brasil” em Porto Velho
Por WELIK SOARES
Publicada em 08/09/2025 às 10h28
Neste domingo (07), Porto Velho foi palco da manifestação “Reaja Brasil”, movimento que reuniu cidadãos em defesa da democracia, do conservadorismo, da anistia e da valorização da família. O ato contou com a presença do deputado estadual Delegado Camargo, que marcou posição firme em apoio às pautas defendidas pelos manifestantes.

Em seu discurso, o parlamentar destacou a importância do engajamento popular e da preservação dos valores familiares como base para a transformação social. “Momentos como esse são importantes para demonstrar cidadania, reforçar os valores que comungamos e expor as injustiças que estão acontecendo em nossa nação. Mas eu sempre digo: se você quer mudar o futuro de Rondônia e do Brasil, comece cuidando da sua família. Dê atenção à sua esposa, aos seus filhos, porque é a partir desse cuidado que veremos reflexos positivos nas ruas. Acima de tudo, confie em Deus e cuide de quem você ama, pois só assim poderemos transformar não somente o presente, mas também as futuras gerações do nosso país. Reaja Brasil, confie em Deus, mas faça a sua parte”, afirmou Delegado Camargo.

O deputado também ressaltou o caráter pacífico e familiar da manifestação, destacando a diversidade de pessoas presentes. “Quem você acompanha, diz muito sobre quem você é. Hoje vimos crianças, idosos e famílias inteiras, muitos compartilhando momentos simples, como comer algodão-doce ou pipoca. Isso mostra que quem veio até aqui não veio para apoiar quem tem histórico de corrupção, mas sim para defender valores”, destacou.

A participação de Delegado Camargo reforça sua atuação como uma das principais vozes conservadoras no estado, alinhando seu mandato às pautas de defesa da família, da liberdade e da moralidade pública.

