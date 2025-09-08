Curso de edição de vídeo em celular atende população com apoio de Cirone Deiró

Publicada em 08/09/2025 às 13h40
A Escola do Legislativo realiza no período de 24 a 28 de novembro, um curso gratuito de edição de vídeo em celular na cidade de Colorado do Oeste. As aulas serão ministradas no horário das 19h às 22h, de segunda a sexta-feira, na Câmara de Vereadores. A oferta do curso atende um pedido da vereadora Michelly Martins e foi intermediada pelo deputado estadual Cirone Deiró.
Segundo Cirone, o apoio do presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano, foi essencial para que a realização do curso se tornasse possível. “Esse é mais um curso que faz parte de um programa importante da Assembleia Legislativa, pois contribui para que as pessoas se qualifiquem para uma opção a mais de trabalho”, disse o deputado.
A vereadora destacou a importância do apoio do deputado Cirone, em favor das necessidades da população de Colorado. Ela disse que o parlamentar tem aberto portas para a destinação de recursos, apresentação de demandas locais, apoio em projetos e maior visibilidade das necessidades da comunidade.
O professor do curso será o jornalista Alexandre Rolim Jorge, com registro profissional desde 1980, com experiência em assessorias de imprensa, de marketing, campanhas eleitorais, jornais, revistas e emissoras de televisão, sendo pioneiro em produção independente no Estado. Foi correspondente do Jornal do Brasil em Rondônia.
A programação do curso inclui Enquadramentos e planos, Ângulos e perspectivas, Iluminação natural, artificial e artística, Movimentos de câmera, Acessórios e recursos técnicos para melhor captação da imagem, Direito autoral e direito de imagem, Técnicas de sonorização (áudio original, áudio gravado, locução, efeitos sonoros, trilha sonora), Elaboração de roteiro e edição e Ferramentas de edição.
