Bruna Marquezine sobre recusa em gravar com Virgínia Fonseca: “Pix não caiu”

Publicada em 06/09/2025 às 10h51
Bruna Marquezine foi a convidada especial do Lady Night, exibido na última sexta-feira (5), e arrancou risadas ao responder de forma bem-humorada uma pergunta sobre Virgínia Fonseca. Durante um quadro no qual Tatá Werneck interpreta uma criança curiosa, a atriz foi questionada sobre o motivo de não ter aceitado participar de uma gravação com a influenciadora digital. Com informações do IG Gente
"Porque o Pix não caiu", respondeu Bruna, provocando gargalhadas da plateia.
A aparição da artista no programa aconteceu pouco antes do anúncio do fim de seu namoro com João Guilherme, filho do cantor Leonardo. Na época, ela chegou a comparecer ao aniversário do jovem na Fazenda Talismã, mas chamou a atenção por não aparecer em registros do evento. A ausência gerou especulações, especialmente pela presença de Virgínia, que costuma expor detalhes da vida pessoal em suas redes sociais. Dias depois, Bruna confirmou o término do relacionamento.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!