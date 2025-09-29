Briga de primos embriagados termina em tentativa de homicídio com facão

Por O Mamoré
Publicada em 29/09/2025 às 14h42
Uma briga familiar ocorreu nesta segunda-feira, 29, na zona rural do município de Guajará-Mirim - RO, na área da Comara.
De acordo com o Boletim de Ocorrência, dois primos, que estavam em estado de embriaguez, entraram em desentendimento. O autor atacou a vítima com um facão, atingindo seu braço direito e direcionando um golpe para a região do pescoço.
Durante a briga, o agressor ainda aplicou um golpe de "mata-leão" na vítima. A namorada do autor tentou intervir no conflito.
A vítima foi socorrida e conduzida ao hospital, onde confirmou o relato dos fatos. O autor fugiu do local e não foi localizado pela guarnição. Foi apreendido um facão no local e sendo registrada ocorrência como tentativa de homicídio.
