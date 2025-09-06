Adriane Galisteu defende privilégios do filho: “Não faz dele um ser humano pior”

Publicada em 06/09/2025 às 11h00
A apresentadora Adriane Galisteu, de 52 anos, refletiu sobre a criação do filho, Vittorio, de 14 anos, durante participação no Lady Night (Multishow), exibido na última quinta-feira (4). Ela reconheceu que o jovem tem privilégios, mas afirmou que isso não o torna uma pessoa pior. Com informações da IstoÉ Gente.
“O fato dele ter as coisas não faz dele um ser humano pior. Ele pode ter as coisas e saber o valor. Não acho que ele tenha que passar pelo sofrimento para ser um bom ser humano”, disse Galisteu, acrescentando que não pretende privá-lo de nada.
A apresentadora ainda comparou a infância do filho com a própria trajetória. “Deus me livre dele ter que passar pelo que eu passei. Ele tem que saber respeitar o próximo, saber que é privilegiado, que tem condições e estudar. Eu não tive”, ressaltou.
Tatá Werneck, que comanda a atração, concordou com a colega e comentou sobre a mudança em sua própria família. “Rezei a vida inteira para poder fazer isso. Então, hoje eu gosto que a Cacá [Clara Maria, 5, filha dela com Rafael Vitti] saiba que a mãe dela mudou uma história e é forte também”, afirmou.
Vittorio é o único filho de Galisteu com o empresário Alexandre Iódice, com quem está casada desde 2010.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!