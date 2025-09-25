25 de setembro: Dia do Auditor Fiscal de Tributos Estaduais do Estado de Rondônia

Publicada em 24/09/2025 às 15h20
Hoje celebramos os profissionais que, com seriedade e compromisso, asseguram recursos indispensáveis à manutenção e à ampliação dos serviços de saúde, educação e segurança pública, além de fortalecer a capacidade de investimento do Estado em prol de um desenvolvimento sustentável. Tudo isso alinhado à promoção da justiça social, da equidade fiscal e da responsabilidade na gestão das contas públicas.
Para dimensionar a relevância do trabalho realizado diariamente pelos Auditores e Auditoras Fiscais da Secretaria de Estado de Finanças, basta observar os resultados expressivos da arrecadação tributária nos últimos anos. Em 2024, foram alcançados patamares históricos: ao longo do ano, a arrecadação manteve-se em níveis próximos ou superiores a 700 milhões de reais mensais, chegando, em dezembro, ao marco inédito de mais de 900 milhões de reais — a maior arrecadação já registrada em um único mês. Esses resultados foram conquistados por meio de uma postura orientativa, que incentiva a autorregularização, respeita o contribuinte e evita pressões sobre o setor produtivo.
Em 2025, o Fisco rondoniense segue apresentando desempenho notável, superando a receita prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA). Esses números confirmam a excelência do trabalho prestado pelos Auditores e Auditoras Fiscais. Com os olhos voltados para o futuro, vislumbra-se um horizonte promissor! De forma contínua, esses profissionais buscam qualificação e aprimoramento técnico, assegurando a arrecadação de receitas, o combate à sonegação tributária e o fortalecimento da justiça fiscal.
A valorização da carreira, contudo, não se limita ao reconhecimento institucional. O Sindafisco, como entidade representativa de todos os Auditores e Auditoras Fiscais — ativos, aposentados e pensionistas —, atua diligentemente na defesa dos direitos, prerrogativas e interesses da categoria, tanto no âmbito estadual quanto no federal. A entidade tem plena convicção de que apenas por meio do engajamento, da união e da luta coletiva será possível consolidar avanços em benefício não apenas da carreira, mas de toda a sociedade rondoniense.
A todos os Auditores e Auditoras Fiscais do Estado de Rondônia, o Sindafisco dirige suas mais calorosas congratulações, enaltecendo, com respeito e orgulho, o esforço de cada um para a construção de uma Rondônia mais justa, próspera e solidária.
Em 25 de setembro, é comemorado em Rondônia o Dia do Auditor Fiscal da Receita Estadual, instituído pela Lei nº 2.132/2009, publicada no Diário Oficial do Estado, edição nº 1.287, de 17 de julho de 2009.
