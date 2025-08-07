XXI Edição da Corrida do Fogo reúne atletas e comunidade em Porto Velho

Por Secom
Publicada em 07/08/2025 às 08h20
Publicada em 07/08/2025 às 08h20
O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia realiza no próximo sábado, 09 de agosto, a XXI edição da tradicional Corrida do Fogo. O evento esportivo, que já faz parte do calendário anual da corporação, acontecerá às 17h no Espaço Alternativo de Porto Velho e contará com a participação de atletas profissionais, amadores e membros da comunidade.
A Corrida do Fogo é uma ação que visa promover a saúde, a integração social e a valorização dos profissionais da segurança pública. A imprensa está convidada a cobrir o evento e registrar esse momento de celebração e espírito esportivo.
Data: 09 de agosto de 2025
Horário: 17h
Local: Espaço Alternativo – Porto Velho/RO
Comentários
Seja o primeiro a comentar!