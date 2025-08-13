Veterano insinua que Rafael Fera “abriu mão” de benefício que não existe durante primeiro discurso como deputado

Publicada em 13/08/2025 às 11h36
Porto Velho, RO – No primeiro discurso como deputado federal, Rafael Fera (Podemos-RO) afirmou, na tribuna da Câmara dos Deputados, que abriu mão do “auxílio do plano de saúde” oferecido aos parlamentares. Ele disse que a decisão segue a mesma postura adotada nos mandatos anteriores como vereador.
Segundo Fera, o benefício ao qual se referia permitiria acesso a hospitais de referência no país. “Pode acontecer qualquer situação. Se eu estivesse andando às margens da BR-364, do meu Estado, Rondônia, e, Deus me livre, acontecesse alguma coisa comigo, eu iria para um dos melhores hospitais do nosso País. Mas, neste momento, estou abrindo mão disso”, declarou.
O deputado afirmou considerar injusto utilizar um plano custeado com recursos públicos enquanto a população enfrenta dificuldades no Sistema Único de Saúde (SUS). “Eu não concordo com isso, é um tapa na cara do nosso povo brasileiro que precisa de uma saúde digna e humanizada”, disse, exibindo documento que, segundo ele, comprova a renúncia.
Durante o discurso, Fera sugeriu que autoridades, como prefeitos, governadores, senadores, ministros e até o presidente da República, utilizassem exclusivamente a rede pública. Citou, de forma crítica, o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, mencionando que ele deveria ser atendido no Hospital João Paulo II, em Porto Velho.
A fala gerou reação imediata no plenário. O deputado Otoni de Paula (MDB-RJ) pediu a palavra para questionar a existência do benefício mencionado. “O nobre Deputado Rafael Fera chegou aqui agora e é muito bem-vindo. Mas eu gostaria só de saber que plano de saúde é esse que nós temos do qual ele abriu mão, porque eu não tenho plano de saúde aqui”, disse.
Otoni explicou que o plano oferecido pela Caixa Econômica Federal é pago pelos próprios parlamentares e afirmou desconhecer qualquer benefício de saúde custeado integralmente pela Câmara. “Se existe um plano, eu quero também”, completou. O presidente da sessão, deputado Charles Fernandes (PSD-BA), respondeu de forma descontraída que também aguardava informações sobre o assunto.
CONFIRA:
Comentários
Seja o primeiro a comentar!