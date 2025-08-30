UNIR segue com inscrições abertas para curso de Licenciatura Intercultural voltado a estudantes indígenas

Publicada em 30/08/2025 às 10h59
A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) recebe inscrições para o Processo Seletivo Intercultural 2025 até esta segunda-feira, dia 1 de agosto, destinado exclusivamente a candidatas e candidatos indígenas. São oferecidas 50 vagas para o curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural, com ingresso previsto para o ano letivo de 2026.
As inscrições são gratuitas e seguem abertas até 4 de setembro de 2025, próxima segunda-feira. O edital na íntegra pode ser consultado no Portal de editais da UNIR ou diretamente neste link.
O curso é ofertado no Campus da UNIR de Ji-Paraná e tem como objetivo formar e habilitar professores indígenas para atuarem em escolas de Ensino Fundamental e Médio em comunidades indígenas (saiba mais detalhes aqui). Por isso, o processo seletivo é voltado exclusivamente a pessoas indígenas que tenham concluído o Ensino Médio, com vagas específicas para professores já em exercício e outras para ampla concorrência entre os demais candidatos indígenas.
Inscrições - As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no período de 01/08/2025 a 04/09/2025, no endereço https://sistemas.unir.br/discente, com preenchimento de dados como CPF e e-mail, conforme as orientações da página. Quem não tiver acesso à internet poderá se inscrever presencialmente nos campi da UNIR em Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena, Porto Velho e Rolim de Moura, das 8h às 11h e das 14h às 17h. É necessário apresentar todas as informações listadas no Anexo II do edital.
Vagas - São ofertadas 50 vagas no total, sendo 25 para a formação com ênfase em Ciências da Linguagem Intercultural e outras 25 para a formação com ênfase em Ciências da Sociedade Intercultural. A escolha da ênfase deve ser feita durante a inscrição. Haverá reserva de vagas para candidatos indígenas que tenham cursado todo o ensino médio em escolas públicas e para pessoas indígenas com deficiência.
Avaliação – A seleção será feita por uma prova aplicada no dia 28 de setembro de 2025, das 14h às 18h. A avaliação terá duas partes: uma prova objetiva com 20 questões de múltipla escolha de conhecimentos gerais; e uma questão dissertativa, que poderá ser escrita em português ou em língua indígena. Os conteúdos serão baseados no Ensino Médio e em temas atuais relacionados aos povos indígenas. As provas serão realizadas em oito localidades: Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena, Guajará-Mirim, Porto Velho, Alta Floresta D’Oeste, Costa Marques e na aldeia Rio Negro Ocaia (Terra Indígena Rio Negro Ocaia), em Guajará-Mirim.
Sobre o curso - O Curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural tem como objetivo formar professores indígenas em consonância com a realidade socioeconômica e cultural específica das comunidades indígenas, com ênfase (habilitações) em Ciências da Linguagem e em Ciências da Sociedade. Em função de suas características, o curso possui um processo seletivo próprio e também tem calendário próprio para realização das atividades acadêmicas. A formação é ministrada em regime de alternância: parte das atividades ocorre na universidade (Tempo Universidade) e parte nas comunidades (Tempo Comunidade). Durante as atividades, seja na universidade ou na comunidade, a dedicação é integral.
Mais informações sobre o PS Intercultural 2025, incluindo edital completo, retificações e anexos, estão disponíveis no portal de editais da UNIR, ou diretamente no endereço eletrônico https://
