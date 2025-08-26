UNIR divulga datas das próximas sessões dos conselhos superiores
Por UNIR
Publicada em 26/08/2025 às 08h23
A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) divulga para a comunidade em geral as datas de realização das próximas sessões dos seus Conselhos Superiores - Consun, Consea e Consad.

As sessões dos Conselhos Superiores da UNIR são públicas e online, com transmissão pelo Canal da UNIR no Youtube 

(acesse aqui).

As pautas das respectivas sessões estão disponíveis para consulta na página dos Conselhos Superiores (acesse aqui), na página da UNIR (acesse aqui) - em comunicados - e nos links abaixo.

163ª Sessão Ordinária do Conselho Superior Acadêmico (Consea)
data: 26/08/2025, às 9h
Link de transmissão: Canal da UNIR no Youtube (acesse aqui)
Pauta Consea -163ª Sessão Ordinária

138ª Sessão Ordinária do Conselho Superior de Administração (Consad)
Data: 28/08/2025, às 9h
Link de Transmissão: Canal da UNIR no Youtube (acesse aqui)
Pauta Consad - 138ª Sessão Ordinária

164ª Sessão Ordinária do Conselho Universitário (Consun)
Data: 28/08/2025, às 14h30
Link de transmissão: Canal da UNIR no Youtube (acesse aqui)
Pauta do Consun - 164ª Sessão Ordinária 

