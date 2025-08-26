UNIR divulga datas das próximas sessões dos conselhos superiores

Publicada em 26/08/2025 às 08h23
A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) divulga para a comunidade em geral as datas de realização das próximas sessões dos seus Conselhos Superiores - Consun, Consea e Consad.
As sessões dos Conselhos Superiores da UNIR são públicas e online, com transmissão pelo Canal da UNIR no Youtube
(acesse aqui).
As pautas das respectivas sessões
163ª Sessão Ordinária do Conselho Superior Acadêmico (Consea)
data: 26/08/2025, às 9h
Link de transmissão: Canal da UNIR no Youtube (acesse aqui)
Pauta Consea -163ª Sessão Ordinária
138ª Sessão Ordinária do Conselho Superior de Administração (Consad)
Data: 28/08/2025, às 9h
Link de Transmissão: Canal da UNIR no Youtube (acesse aqui)
Pauta Consad - 138ª Sessão Ordinária
164ª Sessão Ordinária do Conselho Universitário (Consun)
Data: 28/08/2025, às 14h30
Link de transmissão: Canal da UNIR no Youtube (acesse aqui)
Pauta do Consun - 164ª Sessão Ordinária
