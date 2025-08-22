TJRO alcança índice de 98,59% no Ranking de Transparência do CNJ

Publicada em 22/08/2025 às 13h50
O Poder Judiciário do Estado de Rondônia alcançou 98,59% no Ranking da Transparência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) do ano de 2025. Esse ranqueamento do CNJ avalia como cada Tribunal disponibiliza informações relacionadas à gestão, orçamento, audiências, dentre outras questões.
Para o presidente do TJRO, desembargador Raduan Miguel, o resultado expressivo do Judiciário de Rondônia representa o compromisso que a instituição tem com a transparência, pela disponibilização clara de informações essenciais para a sociedade e os órgãos de controle. O desembargador destacou os trabalhos das equipes em diferentes frentes e setores empenhados em alcançar o resultado.
Os tribunais que se destacaram no Ranking da Transparência do Poder Judiciário 2025 foram reconhecidos pelo CNJ, durante a 2ª Reunião Preparatória para o 19º Encontro Nacional do Poder Judiciário (ENPJ), realizada em Brasília. Dos 94 tribunais do país, 93 atingiram mais de 90% de cumprimento dos itens avaliados, dentre eles, o TJ de Rondônia, que melhorou este ano com relação ao índice alcançado em 2024, que já era muito bom (98,28%).
A divulgação do resultado final do Ranking da Transparência foi feita pelo conselheiro Caputo Bastos, que preside a Comissão Permanente de Eficiência Operacional, Infraestrutura e Gestão de Pessoas. Essa é a 8ª edição, em que se avalia a qualidade das informações disponibilizadas pelos órgãos da Justiça para a sociedade.
Como destaca o CNJ, a avaliação é baseada em 87 questões e distribuída em dez temas: gestão; audiências e sessões; serviço de informação ao cidadão; ouvidoria; tecnologia da informação e comunicação; gestão orçamentária e financeira; licitações, contratos e instrumentos de cooperação; gestão de pessoas; auditoria e prestação de contas; sustentabilidade e acessibilidade.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!