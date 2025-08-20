Thiago Flores recebe representantes do COFFITO e inicia elaboração de projeto de valorização da Fisioterapia e Terapia Ocupacional
Por ascom
Publicada em 20/08/2025 às 14h14
Nos acompanhe pelo Google News

 Na última terça-feira, 19 de agosto, o deputado federal Thiago Flores (Republicanos/RO) recebeu em seu gabinete representantes do COFFITO — Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional — para discutir a elaboração de um projeto de lei voltado à valorização da categoria e ao combate ao exercício ilegal da profissão. 

A proposta, que será construída com apoio técnico do Conselho, visa criminalizar a atuação de pessoas que exercem atividades de fisioterapia ou terapia ocupacional sem formação ou habilitação legal, protegendo os profissionais e garantindo segurança aos pacientes. 

Durante o encontro, os representantes do COFFITO destacaram o histórico de atuação do deputado em defesa das profissões da saúde, especialmente sua luta pela valorização da medicina veterinária. O deputado reforçou seu compromisso com a causa e destacou a importância de regulamentar e proteger o exercício profissional. “Não podemos permitir que pessoas sem formação coloquem vidas em risco. Valorizar os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais é garantir dignidade, segurança e respeito à saúde da população”, declarou. 

A construção do projeto será feita em diálogo com entidades representativas e deve ser apresentada nas próximas semanas.

Política Projeto
Imprimir imprimir