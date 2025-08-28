Thiago Flores destina R$ 300 mil ao INCRA para regularização fundiária em Rondônia

Publicada em 28/08/2025 às 08h10
O deputado federal Thiago Flores (Republicanos-RO) recebeu nesta quarta-feira (27), em seu gabinete, o superintendente do INCRA em Rondônia, Flávio, para tratar da destinação de R$ 300 mil em emenda parlamentar voltada à regularização fundiária no estado.
Desde o início do mandato, Thiago Flores tem priorizado a titulação de terras, uma das principais demandas de Rondônia, garantindo segurança jurídica, dignidade e tranquilidade para centenas de famílias que vivem em assentamentos há anos sem o título definitivo de suas propriedades.
Recentemente, após várias tratativas, o parlamentar viabilizou o cadastro de moradores da Gleba Massaco, que abrange os municípios de Alto Alegre e Alta Floresta do Oeste. Segundo o superintendente, já foram entregues 151 CCROs (Cadastro para Certidão de Reconhecimento de Ocupação) e a expectativa é que ainda este ano sejam realizadas novas vistorias e emitidos títulos definitivos.
“Regularizar terras é dar futuro e esperança para milhares de famílias rondonienses. Eu sei a luta diária do pequeno produtor, por isso estou destinando recursos e acompanhando de perto cada etapa desse processo. Em breve, estarei na Gleba Massaco para entregar pessoalmente novas titulações”, afirmou o deputado Thiago Flores.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!