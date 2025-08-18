TC-RO fiscaliza e constata melhorias na saúde pública de Porto Velho, Capital é sexta em furtos e roubos de celulares, Caminhada Esperança reunida em Ariquemes

Publicada em 18/08/2025 às 14h00
Celulares – Entre 20 cidades brasileiras Porto Velho está na sexta colocação em estatística de 2024 onde ocorrem mais furtos e roubos de celulares. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024 e forram apresentados no Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 40% dos furtos e roubos ocorreram em 20 cidades, e São Luiz, no Maranhão, lidera com 1.599,7 celulares roubados ou furtados a cada 100 ml habitantes, Belém (PA) em segundo com média de 1,452,2; São Paulo, 1.425,4 celulares subtraídos a cada 100 mil habitantes. Porto Velho ocupa a sexta colocação com 1.363,1 celulares a cada 100 mil habitantes. Estamos no nono mês do ano de 2025 e ainda, não se tem nova pesquisa, o policiamento ostensivo-preventivo teve melhora, apesar de muito distante do mínimo necessário. Mas os números assustam...
Aviação – É vergonhosa a situação da aviação comercial em Rondônia. A situação é crítica desde cerca de 2,5 anos atrás, quando Gol e Latam reduziram os voos a Rondônia e a Azul, alegando excesso de judicialização cancelou a maioria dos voos. Desde então, quem depende do transporte aérea comercial em Rondônia está no prejuízo. A deputada federal Cristiane Lopes (União) reagiu no Congresso Nacional cobrando providências de o ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Serafim Costa Filho solicitando medidas urgentes, pois a Azul cancelou recentemente 12 voos ao Estado. “Não podemos aceitar que o povo de Rondônia seja prejudicado dessa forma, sem qualquer comunicação prévia”, alertou Cristiane. Os senadores e os demais deputados do Estado deveriam cobrar não somente o ministro, mas a Associação Nacional de Aviação Civil-ANAC. Se Azul, Latam e Gol não têm condições de atender a demanda de Rondônia, que o espaço aéreo comercial seja aberto a outras companhias, inclusive estrangeiras. É o fim da rosca...
Saúde – O Tribunal de Contas (TC) do Estado, continua seu trabalho, dos mais oportunos, de fiscalização nas unidades de saúde de Porto Velho e dos demais municípios do Estado. No domingo (17) mais uma ação foi realizada na Capital, com a visita a 4 unidades de saúde consideradas estratégicas na rede pública municipal. A ação é parte de o programa permanente de fiscalização do segmento visando o melhor atendimento à população e as condições de saúde dos servidores. As visitas foram nas Policlínicas Ana Adelaide e José Adelino, UPA da Zona Sul e o Serviço Médico de Urgência (SAMU). A fiscalização visa a oferta de medicamentos, a realização de exames, o estado de equipamentos, a presença de médicos e enfermeiros e a limpeza das unidades. Informações confirmam que foram constatados melhorias e avanços, o que é muito bom e sinaliza, que as ações de campo do TC-RO estão dando resultados e favorecendo a população. Que o presidente, conselheiro Wilber Coimbra e sua equipe, continuem ativos, fiscalizando, orientando e ajudando a organizar a difícil área, que é a saúde pública.
Esperança – O ex-senador Acir Gurgacz, que preside o PDT no Estado é um dos organizadores do grupo político Caminhada Esperança, que reúne, além do PDT, o MDB, PT, Rede, PSD, PV, PCdoB e Psol visando as eleições gerais do próximo ano. No sábado (16) membros do Caminhada Esperança estiveram reunidos em Ariquemes lotando o auditório da câmara de vereadores. O movimento, segundo Acir, visa fortalecer a articulação entre os partidos e abrir espaço para a elaboração de candidaturas conjuntas a governador e vice, senador (duas das três vagas), Câmara Federal e Assembleia Legislativa para as Eleições Gerais de 2026, quando também, serão reeleitos ou eleitos o presidente da República e o vice.
Escolas – O programa Lanche Extra, da Prefeitura de Porto Velho, de disponibilizar aos alunos das escolas municipais alimentação saudável é da maior importância. O programa foi lançado na última semana com a entrega de lancheiras, para os alunos que levarão o lanche (alimentos prontos e balanceados) para consumir em casa todas às sextas-feiras. “Essa é uma iniciativa importante para fortalecer a educação pública, promovendo inclusão e combatendo a evasão escolar”, disse o prefeito Leo Moraes (Podemos). Nas unidades da Zona Rural, será servido um café da manhã reforçado todos os dias. O projeto não é novo, pois o deputado estadual Jean Mendonça (PL), quando prefeito de Pimenta Bueno, disponibilizou aos alunos da rede municipal café da manhã reforçado, todos os dias, antes de as aulas serem iniciadas, programa que poderia ser adequado, aplicado nos municípios, e também na rede estadual. É uma forma de garantir a presença dos alunos em sala de aula e de alimentação digna, todos os dias.
Respigo
A semana iniciou nos bastidores da política com comentários predominantes envolvendo o ex-presidente do MDB em Rondônia, que também ocupou o cargo em nível nacional, Valdir Raupp, que estaria disposto a disputar as eleições gerais de 2026. Raupp foi vereador e prefeito de Rolim de Moura, governador e, por último senador em dois mandatos seguidos+++ No início do ano especulou-se muito sobre o seu futuro político, mas quando consultado, sempre “empurrava com a barriga”. Os comentários, agora, são que ele retornará ao processo político-partidário, mas como candidato a deputado estadual. Caso a informação seja confirmada, pois vem de fonte confiável, Raupp não terá nenhuma dificuldade para se eleger, mas certamente terá que se filiar a outro partido... +++ Quem também está retornando à política é o ex-senador Amir Lando, também do MDB, que estaria disposto a concorrer a uma das oito vagas à Câmara Federal. Amir já foi advogado do Incra no processo de colonização de Rondônia e presidente do INSS, hoje Ministério da Saúde +++ Dos 24 deputados estaduais de Rondônia, somente dois concorrerão a outros cargos eletivos em outubro do próximo ano, os demais buscarão a reeleição. Delegado Rodrigo Camargo (Republicanos-Ariquemes), que trabalha uma candidatura a uma das duas vagas ao Senado e Ezequiel Neiva (UB-Cerejeiras), que formata candidatura à Câmara Federal.
+ Comemorações com os amigos, festas de aniversários, casamentos, datas importantes, não pode faltar o Chopp Corona, o melhor do Brasil.
+ Faça sua reserva pelo Disk Chopp Colônia: (69) 9.9231.2322 e 9.9231.5970.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!